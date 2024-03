Consuelo Duval, hospitalizada y operada de emergencia; esto fue lo que le pasó

La actriz Consuelo Duval preocupó a sus fans, luego de que compartió en sus redes sociales que se encontraba hospitalizada y tuvo que ser sometida a una operación de emergencia.

La también comediante compartió imágenes en las que se le puede ver en el hospital acostada en la cama.

¿Qué le pasó a Consuelo Duval?

Lo que le pasó a Federica Peluche fue que le retiraron la vesícula y así lo dio a conocer ella misma en una publicación de Instagram. “Todo salió muy bien, ya soy una mujer desvesículada”, se lee en la imagen.

Posteriormente compartió un video para dar una actualización de su estado de salud y confirmó que se encuentra bien y fuera de peligro.

Consuelo Duval manda mensaje desde el hospital Foto: IG @consueloduval

“Me siento muy bien, un poquito achacosa pero bien, achacosa de consentida, pero bien”, señaló Consuelo Duval en la publicación.

La actriz también reveló que la cirugía se dio unos días antes de comenzar su gira de teatro por la obra “¿Por qué los hombres aman a las cabr*nas?”, pues fue una instrucción de su médico, aunque ella no quería por temor a faltar a las funciones que estaban vendidas ya.

“A cinco días de arrancar la gira por la República Mexicana me dijo el doctor que mi vesícula estaba fallando y que tenía que operarme. No podía dejar plantado a mi público porque ya estaban muchas funciones agotadas”, mencionó Consuelo Duval.

La actriz señaló que se tuvo que someter a la cirugía de emergencia, pues su vesícula estaba a punto de explotar.

"Ya me curé, ya me quitaron la vesícula que estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba, pero me siento muy bien. Un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida y ‘chiquiada’, pero a toda madre”, mencionó la actriz que dio vida a Federica Peluche.