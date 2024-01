Se burlan de Consuelo Duval por revelar que le regaló una casa a su ex: 'mendigó amor'

Consuelo Duval volvió a convertirse en la burla del público, y no por alguno de sus papeles de comedia o chistes, sino porque “Federica P. Luche”, reveló que le puso casa a un novio suyo y que se arrepiente de haberlo hecho.

Fue en la más reciente emisión de “Netas Divinas” donde Consuelo Duval hizo la triste revelación que dejó a todos en el foro del show con la boca abierta y con ganas de decirle a la famosa: “ay, amiga”.

La comediante contó que a un novio le regaló un domicilio con mucho gusto y emoción, porque estaba perdidamente enamorada de él. Para su muy mala fortuna, el sujeto la terminó tiempo después de recibir la propiedad y además se la quedó, lo cual es válido porque fue un obsequio carísimo que seguramente tenía las escrituras a su nombre.

“Yo sí me arrepiento, paso por el departamento y digo hijo de tu…”, confesó Consuelo Duval ante sus amigas Paola Rojas, Galilea Montijo y las otras.

Tras un poco de burlas por parte de sus compañeras, quienes le pidieron que anduviera con ellas para que les regalara un depa, Consuelo Duval señaló que aprendió de esa dura experiencia:

''Hay una frase bien bonita que les va gustar mucho, dice: lo que cuesta dinero sale barato. Me salió barato... porque no hay vida y no hay salud'', dijo, sin revelar el costo de la propiedad ni los motivos por las cuales ese hombre la botó.

Los fans no perdonaron y se burlaron de consuelo Duval por su peculiar acto de amor, señalándole que en esa relación nunca fue querida y que su ex “chichifo” supo facturar:

“Lo que a veces se hace por una limosna de amor!!!!!! Que bárbara la Duval!!!!”, “Mi respetos a es chichifo, hizo muy bien la chamba”, “Que feo, espero no llegar nunca a mendigar y comprar amor. Suficiente con mi ex marido que es un vividor de mujeres”, “Que triste que tuvo que pagar por compañía”, le dijeron.