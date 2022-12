Consuelo Duval afirma que tiene 8 años sin "echar pasión": "No tengo necesidad"

Consuelo Duval rompió el silencio ante sus fans y confesó que lleva ocho largos años sin hacer el delicioso ni experimentar placer amatorio.

Así lo dijo en “Netas Divinas”, programa en el que las conductoras estaban hablando respecto a los mitos de la virginidad, cosa que Natalia Téllez aprovecho para ventilar a Consuelo Duval, pues dijo que ella ya iba a ser virgen de nuevo por el tiempo que llevaba son sexo.

Las demás cuestionaron a “Federica P. Luche” respecto a cuánto tiempo llevaba sin tener sexo, por lo que Consuelo Duval se confesó: “ochito… ocho años”

Ante la incredulidad de Paola Rojas, Consuelto remarcó: “sí, ocho años… no tengo necesidad”.

Previo a su revelación, Consuelo Duval contó una anécdota con su padre que pudo haber afectado su vida sexual: “cuando se fue el papá de mis hijos y me quedé sola, mi papá tuvo a bien hacerme un comentario, no sé si misógino, pero sé que era lo único que él sabía y me veía con mucha lástima y me decía: ‘Va a estar cab*** que alguien te quiera con dos hijos porque son el recuerdo constante que estuviste con otro cab***’… y se lo compré”.

Consuelo Duval dijo que cada vez que tenía una relación se acordaba de su papá y sentía que estar agradecida: “Cada que alguien me amaba con dos hijos, pues mi actitud era de gratitud, de ‘gracias por quererme, aunque tenga dos hijos a mi lado’ y era otro chip. Pero mi papá también me decía: ‘el que quiere a la col quiere a las hojas de alrededor’. Me confundían sus ideas y hoy que ya no está ya sé que ideas debo mandar a chin***a su mad****”