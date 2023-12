Vinculan a proceso a empleada doméstica de Consuelo Duval por robo en su casa

Este miércoles se dio a conocer que, un juez de control vinculó a proceso a Lissandra “N”, empleada doméstica de la actriz Consuelo Duval, quien detenida el pasado 5 de diciembre pasado al ser acusada de haber robado a la actriz en el interior de su casa.

De acuerdo con lo informado, la trabajadora de “Federica P. Luche” fue acusada de haberle robado a la famosa algunas pertenencias como joyas y dinero de su casa, ubicada en avenida Santa Fe y la calle Juan Ogorman, de la colonia Santa Fe Cuajimalpa.

"Consuelo Duval":

Porque la actriz emitió un comunicado vía instagram, en el que informa haber sido víctima de robo por parte de una empleada de servicio y dos cómplices de la misma. pic.twitter.com/ouMZYjSUwv — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 6, 2023

Lissandra “N” fue vinculada a proceso por el delito de robo a casa habitación y el juzgador le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Fue el pasado 7 de diciembre cuando Consuelo Duval informó toda triste en sus redes que había sido víctima de robo al interior de su domicilio.

“De todas las novelas, películas, series que he hecho en mi vida, ninguna ha sido más difícil que esta. Lamento que se me quiebre la voz, estoy frágil, estoy vulnerable y en algún momento me sentí sola y han sido tantos mensajes de su parte que me tienen muy conmovida”, señaló.

Ante ello, la actriz de solicitó el apoyo de los policías, a quienes les dijo que al llegar a su casa encontró a una de sus empleadas hurgando los cajones de sus pertenencias, además ya tenían guardadas varias piezas de joyería y dinero en efectivo en una maleta sin su autorización.

La empleada doméstica de Consuelo Duval, ha sido vinculada a proceso. #Video #AlAireQTFhttps://t.co/9ON7SrgNhL — Fernanda Familiar (@qtf) December 12, 2023

Asimismo, la famosa informó a los policías que la Lissandra “N” había entregado varias maletas que contenían joyas y otras de sus pertenencias a un conductor de taxi por aplicación que llegó a la casa.

Por su parte, la posible implicada dijo que recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como abogado, la cual solicitó su número particular para darle instrucciones. Posteriormente, le dijo que colocara las pertenencias de la dueña en paquetes que serían recogidos por conductores de taxis de aplicación.