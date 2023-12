Consuelo Duval aparece y llora tras robo en su casa: 'Estoy frágil, vulnerable' | VIDEO

La actriz Consuelo Duval reapareció en redes sociales devastada y llorando, luego de que se metieron a robar en su casa.

En su cuenta de Instagram, la famosa comediante publicó un video en el que apareció con el rostro muy triste y con un filtro para ocultar las bolsas en los ojos por haber llorado.

“De todas las novelas, películas, series que he hecho en mi vida, ninguna ha sido más difícil que esta. Lamento que se me quiebre la voz, estoy frágil, estoy vulnerable y en algún momento me sentí sola y han sido tantos mensajes de su parte que me tienen muy conmovida”, señaló la actriz que da vida a Federica Peluche.

Así se metieron a robar a la casa de Consuelo Duval

Entre lágrimas, Consuelo Duval señaló que sus perritos están bien, ya que en un comunicado anunció que estaban muy asustados porque los ladrones los encerraron y los amarraron para poder llevarse las pertenencias de la actriz.

Asimismo, Consuelo Duval desmintió que el modus operandi con el que se metieron a robar a su casa fue con Inteligencia Artificial o con el método de La Patrona, en los que se hacen pasar por el dueño de la casa para pedir a los empleados domésticos que entreguen dinero o pertenencias de valor de la casa.

Te puede interesar Así es la hermosa casa de Consuelo Duval en la que se metieron a robar | FOTOS

La actriz señaló que en este caso no fue así y calificó el hecho de abuso de confianza, ya que indicó que fue su empleada doméstica la que está detrás del robo.

Consuelo Duval contó que la empleada llevaba apenas cuatro meses trabajando con ella, ya que su anterior trabajadora tuvo que irse para tener su bebé.

La actriz señaló que la mujer actuó en complicidad con su esposo y otro hombre, quienes entraron a la casa para llevarse sus cosas.

Consuelo Duval no señaló cuánto dinero o qué cosas fueron las que se robaron, pero de acuerdo con información que trasciende en redes sociales a la actriz le robaron 500 mil pesos más otros objetos de valor como joyas.