Usuario acusa a Eugenio Derbez por explotación laboral: "Es la persona más tacaña"

Desde hace varios meses, en redes sociales ha sido clara la opinión de Eugenio Derbez respecto a las condiciones laborales que para él son aceptables en los trabajadors, como trabajar sin percibir un sueldo; sin embargo, este martes en redes sociales se viralizó el hilo de X de un usuario que revela su experiencia al trabajar como guionista del actor hace años.

"Dislexicano", quien se describe como "escritor fantasma" en la red social X, asegura que trabajó con el comediante mexicao en sus oficinas camino al Desierto de los Leones, a veinte minutos de Televisa San Ángel. El escriitor comenta que si bien entre guionistas se la pasaban bien, con Eugenio s evivieron stuaciones no muy agradables.

Las oficinas de Eugenio Derbez estaban en Camino al Desierto de los Leones, frente a la academia de policía, a veinte minutos de Televisa San Ángel. Todos los días llegábamos, teníamos una junta creativa, escribíamos, bajábamos a comer y regresábamos a escribir toda la tarde... — Dislexicano (@dislexicano) December 12, 2023

¿Cuáles fueron las malas actitudes de Eugenio Derbez a su equipo de guionistas?

Entre pagos a destiempo jamás invitar ni un refresco, el usuario comenta que debido al corto tiempo en el cual tenían permitido comer y por lo alejadas que se encontraban las oficinas de histrión de otros lugares, era necesario comer en veinte minutos o, en su defecto, llevar el lunch al trabajo, como lo hacía Gus Rodríguez, el afamado escritor y guionista que falleció en 2020. El usuario comenta que él cuidaba mucho de la imagen del hijo de Silvia Derbez.

Gus cuidaba mucho la imagen de Eugenio, y trataba de ocultar su principal defecto: Eugenio es la persona más tacaña que he conocido en mis cincuenta años sobre la Tierra. explica "Dislexicano" a través de su hilo.

Entre sus recuerdos, explica cómo "Gus siempre trataba de ocultar lo codo que era Derbez", al escrbir sobre la ocasión en la cual, debido a no haber percibido un sueldo de parte del comediante durante tres meses, le pidió que le comprara un refresco, ante lo que Eugenio le dio una moneda de 5 pesos, con lo cuál no le habría alcanzado. Gus respondió por el famoso al comprar un combo al guionista: "Yo soy de los que hubiera hecho cualquier cosa por Gus Rodríguez, pero no movería un dedo por Eugenio".

Actualmente, Derbez es uno de los mexicanos que triunfa a nivel internacional. Especial

En redes sociales, los usuarios han reaccionado a la historia con opiniones positivas al trabajo de Gus Rodríguez, mientras señalan que en los guionistas se encontraba la gracia de los programas de Eugenio Derbez: "Ahora que hemos crecido, sabemos que Gus Rodríguez era quien cargaba con todo el peso de sus guiones", "Eugenio Derbez era un explotador laboral y codo, hasta la fecha" y "Ay wey osea desde los 90s el sueldo de "Trabajo con Eugenio Derbez" ya existía..." son algunos de los mensajes que citan al hilo, el último recuerda el momento en el que el comediante señaló que a veces la experienca vale más que el sueldo.

Por su parte, Eugenio Derbez no ha declardo nada respecto al testimonio en redes.