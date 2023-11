Corona Capital 2023: Noel Gallagher llena de nostalgia el festival (FOTOS)

Uno de los miembros fundadores de la emblemática agrupación Oasis tocó también en la última jornada del Corona Capital 2023 con su proyecto Noel Gallagher's High Flying Birds, presentando canciones de su material discográfico más reciente junto con otras lanzadas anteriormente y algunas sorpresas para la buena fortuna de los fans.

Noel Gallagher vino con su proyecto musical. Chucho Contreras

"Pretty Boy" marcó un inicio con mucha fuerza y la misma línea sonora quedó marcada con "Council Skies", al igual que con "Open the Door, See What You Find" y posteriormente Noel saludó a sus entregados seguidores.

El apasionado y fiel fan del equipo de futbol Manchester City tenía el logo del club de su corazón en un lugar del escenario y no dudó en dedicarle una canción.

Noel Gallagher esta noche en el Corona Capital 2023. Chucho Contreras

Mientras que la noche avanzaba, el genio musical siguió deleitando a sus fans con más temas, incluyendo covers de Oasis como "Little by Little" y "Live Forever" con todo el mundo cantando la letra.

Quienes hayan estado en la edición pasada del Corona Capital habrán completado sus dosis de nostalgia, pues en 2022 el festival contó con la participación de Liam Gallagher, quien también trajo para los fans algunos éxitos de Oasis.

