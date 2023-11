Corona Capital 2023: así se vive el último día del festival, con britpop, punk y rock

Después de dos días llenos de emociones y música, el Corona Capital 2023 llega este domingo a su inevitable final con un día más de actuaciones musicales en los cinco escenarios repartidos en la Curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, donde por la noche se espera el cierre estelar con The Cure.

Este domingo el público se dio cita nuevamente desde tempranas horas de la tarde para seguir llegando a lo largo del día y disfrutar de las presentaciones que comenzaron con la participación de Just Mustard.

Más tarde, OFF! se adueñó por completo de uno de los escenarios con una dosis cruda y directa de hardcore punk puro de la mano del legendario Keith Morris (antiguo vocalista de Black Flag) en la voz y como líder del acto musical anárquico.

The Amazons Chucho Contreras

Una guitarra frenética, furiosos golpes de batería, un bajo veloz y gritos liberadores sonaron en temas potentes de uno a tres minutos de duración cada uno para hacer en total 30 minutos, tiempo que se sintió insuficiente y dejó a los asistentes con ganas de más. Nunca pararon de saltar y armaron el mosh pit.

Mientras que la banda británica de indie rock The Amazons dio cátedra de todo lo que debe hacer una banda poco conocida para hacerse conocida en un nuevo país y comenzar a juntar ahí una buena base de fans. Un sonido duro combinado con una voz más armoniosa dio como resultado una propuesta bastante llamativa para escuchar en vivo.

"Buenas tardes Ciudad de México, we are The Amazons and this song calls ‘In my Mind’", así presentó una canción el vocalista, quien mostró su buen español en un par de ocasiones más, agradeciendo a los presentes por escuchar su música y mencionando que el español es un idioma muy bello para él.