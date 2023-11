Ed Maverick renuncia a ser una 'figura famosa': 'No me importa perder seguidores'

Ed Maverick se volvió tendencia en redes sociales porque anunció a través de sus redes sociales que renunciaba a ser una figura pública, porque ya estaba harto de no poder tener una vida tranquila, como la de una persona común y corriente.

Fue a través de sus historias de Instagram que Ed Maverick, de 22 años, dio a conocer su decisión, la cual a dividido a los fans en las redes.

“Vengo a firmar (metafóricamente) mi renuncia como persona famosa, como ente mediático o como figura pública. Yo soy un poeta de rancho que hace música en su taller de creación), inició en su texto.

La manera en la q ed maverick lanzó su comunicado haciéndose el importante y absolutamente nadie se movió (como toda su carrera) lmfaoooo



pic.twitter.com/WXFdHQ3ZTt — Venus en leo (@vapedeuv4) November 18, 2023

“Yo no doy fotos ni me presto como objeto para que le presuman a los demás algo que a nadie le importa, vivo por tener momentos de calidad y respeto, me doy el tiempo de preguntar cómo están sus familias y sus vidas, porque somos humanos y vivimos en el mismo planeta”, añadió Ed Maverick.

El cantante dijo que no le importa “perder oyentes ni seguidores” mensuales en sus plataformas digitales, pero que no volverá a a mostrar ni su cara ni su cuerpo en redes sociales, porque “merece vivir la vida como todos los demás”.

COMO QUE YA NO HABRÁ CONCIERTOS DE ED MAVERICK NOMAMEN?? pic.twitter.com/ixzVRRJ5mc — El Inge (@EIOndeado) November 18, 2023

no te pierdas: Luis Miguel golpea a guardia de seguridad a medio concierto (VIDEO)

“Les juro que no soy un mamón, las personas que han tenido la paciencia de platicar conmigo saben que soy una persona tranquila (y pocas veces me jacto de ello) solo quiero vivir una vida normal, no estoy en paz y la merezco”, agregó.

Ed Maverick remarcó que esto no significa que se retira de la música y adelantó que va a sacar pronto una canción y dos discos.

"La música la van a tener, por eso no se preocupen. De hecho pronto sale un cover bonito que me armé hace unos días escuchando corridos, el primer disco de los dos que les había comentado en entrevistas ya esta grabado y en enero grabo el acústico que ya está compuesto", señaló.

Los internautas reaccionaron a la noticia de Ed Maverick de dos maneras: algunos lamentaron su decisión y lo apoyaron, mientras que otros señalaron que les era indiferente porque no “topaban” a ese “random”.