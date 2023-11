Latin Grammy 2023: Shakira enternece al cantar 'Acróstico' con sus hijos (VIDEO)

Shakira se robó los corazones de todos en la gala de los Latin Grammy 2023, pues no sólo se llevó la estatuilla a Mejor Canción Pop con su épica tiradera a Piqué y su novia Clara Chía, sino que ofreció una conmovedora interpretación de su éxito “Acróstico” a acompañada de sus hijos.

Shakira inició con todo en esta edición de los Latin Grammy, pues se llevo su primer premio, Mejor Interpretación Urbana, por su canción con su “pana” Karol G: “TQG”.

Al poco tiempo de eso se anunció su segundo galardón: la colombiana ganó junto al argentino Bizarrap la estatuilla a Mejor Canción Pop por “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” canción con la que humilló mundialmente al infiel de Piqué y a su novia.

Al recibir el premio, Shakira se lo dedicó al “público español” por apoyarla “en los tiempos difíciles”, los cuales vivió durante todo el escándalo de su separación con el futbolista, hasta su épico resurgir en la música.

“Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará”, pronunció.

"Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites, estoy

Viniste a completar lo que soy"



Grande Shakira, que no solo se come el escenario, sino que también se apoya en el amor de sus hijos #LatinGRAMMY pic.twitter.com/edeyjfx3Lh — Silvia García (@silviaherraez) November 16, 2023

Tras ello, Shakira se subió al escenario de los Latin Grammy 2023 para interpretar su tema “Acróstico”, el cual está dedicado a sus hijos, quienes tuvieron una participación especial durante la actuación.

Y es que Shakira se paseó por diversos escenarios al cantar su temazo, pero de repente la pantalla hizo un corto a negro para mostrar a Milán y Sasha entonar una parte del coro de “Acróstico” mientras se mostraban emocionados por estar actuando junto a su mamá.

Shakira canta Acróstico con sus hijos en los Latin Grammy 2023