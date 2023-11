¿Qué pasó con la denuncia de Frida Sofía contra Enrique Guzmán por abuso?

Enrique Guzmán, famoso cantante mexicano, se encuentra envuelto en la polémica luego de que emitiera desafortunadas declaraciones respecto a los señalamientos que se le han hecho sobre abuso en contra de menores de edad. Fue en 2021 que su nieta, Frida Sofía, lo acusó por este delito y comenzó un proceso legal, pero, ¿qué ha sucedido?

Frida Sofía, modelo e influencer, hija de Alejandra Guzmán, acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haberla "manoseado" desde los cinco años. Las declaraciones acapararon los titulares de los medios nacionales y causaron indignación en redes sociales.

Posteriormente, Frida Sofía reveló que comenzaría acciones legales en contra de su abuelo: "No sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada o haber sido completamente descuidad, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme", dijo la modelo en un video en redes sociales.

"Agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia, es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de presentar acciones en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron", agregó.

Frida Sofía detiene proceso legal

Fue a finales de 2022 que Frida Sofía decidió no continuar con el proceso legal en contra de Enrique Guzmán, pues, de acuerdo con el conductor Gustavo Adolfo Infante, se sintió intimidada por parte de su familia, además de que supuestamente no recibió apoyo de las autoridades.

Durante una emisión del prgrama "Sale el Sol", Infante aseguró que habló con la modelo y que ella le dijo que al final ya había cumplido su objetivo: evidenciar el abuso que aparentemente sufrió.

“La joven me dijo el día de ayer que por su parte no hay reconciliación y que la demanda en México no la pelaron, así que para ella el tema ya quedó sanado y que aquella fotografía de la Frida chiquita aterrorizada ante Enrique Guzmán era lo que quería que supiera el mundo. Que ella está en paz y tranquila”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Frida Sofía reacciona a recientes señalamientos en contra de Enrique Guzmán

Luego de que el cantante fuera señalado por abuso en contra de una menor por el exmanager de Sylvia Pasquel, la periodista Claudia de Icaza reveló que Frida Sofía se habría comunicado anteriormente con Mayela Laguna, expareja del hijo de Enrique Guzmán y madre de la presunta víctima.

La reportera explicó que Frida Sofía habría aconsejado a Laguna con respecto a la complicada situación que atraviesan diciéndole: "No hagas la denuncia porque tu hija va a vivir cosas horribles como las he vivido yo", aseguró la comunicadora.

"No hagas la denuncia porque tu hija va a vivir cosas horribles como las he vivido yo" https://t.co/VQiXhDijHP — Claudia de Icaza (@ladeicaza) November 15, 2023

DGC