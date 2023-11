Enrique Guzmán rompe el silencio tras críticas por sus comentarios; 'mi ironía para responder no es tan eficaz'

Hace unos días Enrique Guzmán acaparó los titulares de los principales medios de comunicación luego de que realizara polémicas declaraciones cuando una periodista le preguntó su opinión respecto a las acusaciones que lo señalan como abusador de menores.

El cantante mexicano se encontraba en una conferencia de prensa promocionando una serie de conciertos, junto a Angélica María, cuando fue cuestionado sobre los señalamientos del exmanager de Sylvia Pasquel, quien aseguró que habría imágenes de Guzmán abusando de una menor, quien supuestamente sería la hija de Mayela Laguna, expareja de su hijo, Luis Enrique Guzmán.

Ante, este cuestionamiento, el intérprete de "Tu cabeza en mi hombro" se molestó y respondió de una forma poco acertada: "Déjame contestarte a ti: ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía?, ¿la conoces?, ¿la has visto? La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoce? Yo no, y me gustaría mucho, porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta", dijo Enrique Guzmán.

Ante estas declaraciones, los medios comenzaron a señalar el cinismo del cantante, quien a unos días de los hechos reaccionó a las críticas. Fue a través de redes sociales que el cantante emitió un mensaje que dejaría en claro que el comentario que emitió fue con "ironía".

Parece que mi IRONÍA para contestar preguntas ESTUPIDAS no es tan eficaz

Enrique Guzmán a través de redes sociales

📌 En medio de la polémica, ENRIQUE GUZMÁN RESPONDE a las críticas‼️



"Parece que mi ironía para contestar preguntas estúpidas no es tan eficaz"#EnriqueGuzman #EnriqueGuzmán #pedofilia pic.twitter.com/g2PyKHvTPk — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 16, 2023

Frida Sofía reacciona a recientes señalamientos en contra de Enrique Guzmán

Luego de que el cantante fuera señalado por abuso en contra de una menor por el exmanager de Sylvia Pasquel, la periodista Claudia de Icaza reveló que Frida Sofía se habría comunicado anteriormente con Mayela Laguna, expareja del hijo de Enrique Guzmán y madre de la presunta víctima.

La reportera explicó que Frida Sofía habría aconsejado a Laguna con respecto a la complicada situación que atraviesan diciéndole: "No hagas la denuncia porque tu hija va a vivir cosas horribles como las he vivido yo", aseguró la comunicadora.

