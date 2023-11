Billboard Music Awards 2023: Esta es la lista completa de todos los ganadores

Los premios Billboard Music Awards 2023 se llevan a cabo esta noche para reconocer lo mejor de la música del momento.

Taylor Swift es la artista con más nominaciones ente año en 20 categorías; le siguen Wallen y SZA con 17 menciones cada uno; después The Weeknd con16; Drake y Zach Bryan 14; Luke Combs 10; 21 Savage, Metro Boomin y Miley Cyrus nueve cada uno; Beyoncé y Rema siete; Bad Bunny y Peso Pluma seis; y Ariana Grande, David Guetta, Eslabon Armado, Karol G, NewJeans y Selena Gomez con cinco cada uno.

Los premios Billboard Music Awards 2023 contarán con la actuación de Morgan Wallen, Mariah Carey, Peso Pluma, Tate McRae, Bebe Rexha y David Guetta, Stray Kids, NewJeans y Karol G.

Por su parte, Mariah Carey ofrecerá un número festivo sobre Navidad de su éxito “All I Want for Christmas Is You”, para inaugurar la temporada decembrina.

La interpretación de Peso Pluma de “Rubicón” contará con la participación especial de la leyenda del boxeo Mike Tyson, quien se ha declarado fan del cantante de corrido tumbados.

Lista de los ganadores de los Billboard Music Awards 2023