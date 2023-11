Billboard Music Awards 2023: ¿A qué hora empiezan y dónde ver los premios GRATIS?

Este domingo 19 de noviembre se llevan a cabo los Billboard Music Awards, en los que participaran los mejores exponentes de la música actual.

Se espera que sea una noche inigualable, como ha ocurrido en otras entregas de premios recientes como los Latin Grammy, o los MTV Video Music Awards, entre otros.

Taylor Swift es la artista con más nominaciones, es decir que aparece nominada en casi todas las categorías del evento. Mientras que Drake tiene 14 nominaciones.

Taylor Swift podría convertirse en la máxima ganadora en la historia de los BBMA y romper el récord de Drake de la mayor cantidad de premios ganados en una sola noche, quien consiguió 34 estatuillas en una delas galas.

¿Quiénes actuarán en los Billboard Music Awards?

Sin duda una de las celebridades que será una estrella de la noche sobre el escenairo es Mariah Carey, quien interpretará su clásico tema de Navidad ‘All I Want For Christmas Is You’, por lo que se da por inaugurada la temporada navideña.

Además, la cantante va a recibir el premio Billboard Chart Achievement Award, uno de los más codiciados durante esta gala.

Otros artistas que se van a presentar son Peso Pluma, Karol G, Stray Kids, NewJeans, Morgan Wallen y la colaboración explosiva de Bebe Rexha y David Guetta. Además se sabe que el mexicano Peso Pluma tendrá una participación especial junto a Mike Tyson.

¿Cuándo y dónde ver gratis los Billboard Music Awards?

Los premios Billboard Music Awards empiezan a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se podrán ver de forma gratuita en los canales oficiales de los Billboard, así como en las redes sociales de Billboard y la página de internet BBMAs.watch.