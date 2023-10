Nicki Nicole afirma, tras el hate, que cantar con Peso Pluma en los Billboard fue 'hermoso'

Tal parece ser que Nicki Nicole quiere repara el daño que hizo al decirle “perro” a Peso Pluma, pues desde que la gente comenzó a tirarle mucho hate, la cantante argentina ha salido a decir que se había puesto nerviosa cuando emitió sus polémicas declaraciones, y ahora está hablando muchas maravillas de él.

“Imagínate que vos sales todos los días con un perro nadie te va a preguntar por qué sales con un perro, es normal. No estoy diciendo que seas un perro Hassan. Es como si todo el mundo te ve con el mismo bolso te van a decir: ‘alto con el bolso’”, dijo Nicki Nicole en una entrevista.

Ante ello, salió toda paniqueada a disculparse con todo el pueblo de México y afirmó: “gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”.

Ahora, en entrevista con el podcast de la puertorriqueña Kuzi, Nicki Nicole dijo que Hassan Emilio Kabande es una “crack” y casi casi que se sintió soñada cuando actuó con él en los Premios Billboard.

"Estábamos un poquito nerviosos, sobre todo porque el piso estaba muy resbaloso, entonces él me ayudó a subir porque tenía unas botas de aguja. Estábamos medio tiesos, pero a nivel música y canción yo la pasé hermoso, me gustó mucho cantar esa canción ahí", dijo Nicki Nicole.

"Y siento que la escuchó solamente la gente que estaba viendo el show porque no tenía streaming, y está bueno cantar esa canción en vivo y que la vean… Es que nos reímos de otra cosa… Sí, de otras cosas, estábamos hablando fuera de cámara", abundo la artista de Argentina.