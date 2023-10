Peso Pluma defiende a Nicki Nicole tras ataques por decirle 'perro': 'dejen vivir'

Peso Pluma no soportó que la gente lo defendiera de las fuertes declaraciones que su Nicki Nicole emitió en contra de él, pues le exigió a sus fans que ya la dejen en paz y dejen de atacarla por haberle dicho que era un “perro”.

Y es que Nicki Nicole, además de friendzonear a Peso Pluma, dijo en una entrevista que es normal que le pregunten por Hassan Emilio, pues se les ve juntos en muchos lados, motivo por lo cual dijo que era como andar con un perro.

"Nicki":

Por los comentarios de Nicki Nicole sobre Peso Pluma pic.twitter.com/LvXk2sRxzK — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 11, 2023

“Imagínate que vos sales todos los días con un perro nadie te va a preguntar por qué sales con un perro, es normal. No estoy diciendo que seas un perro Hassan. Es como si todo el mundo te ve con el mismo bolso te van a decir: ‘alto con el bolso’”, dijo Nicki Nicole.

El hate fue inmediato para Nicki Nicole, pues los fans le empezaron a tirar por menospreciar a Peso Pluma, ante lo cual la artista argentina salió a disculparse, argumentando que se refirió de esa manera a él por que se había puesto nerviosa.

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”, tuiteó Nicki Nicole.

peso pluma: pic.twitter.com/7YukPn8ZVa — VERSOS LEGENDARIOS QUE PASARON A LA HISTORIA (@kbronnn8) October 11, 2023

Este mensaje de la argentina no fue suficiente para parar el hate, por lo que Peso Pluma salió a defenderla de todo el mundo. Lo hizo pidiéndole a la gente que se enfoque en su vida y no en la de su amada amiga.

"Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado", sentenció el tumbado.

A la gente no le gustó la reacción de Peso Pluma y lo criticaron por andar defenfiendo a la mujer que no sólo lo mandó a la friendzone, sino que lo sobajó y humilló internacionalmente.

Hijo de perra nos peleamos con medio Argentina por defenderte para que salgas con tus pinches mamadas, bien lo dijo, eres su perro pic.twitter.com/YycDhhtEqk — Wicho Olea (@oleawich0) October 12, 2023