En Corteo está el mundo: Sofía Montaño

Después de una éxitosa gira por Europa, Corteo, del Cirque du Soleil, llega a México por primera vez. La cantante Sofía Montaño destaca en entrevista con La Razón la diversidad que hay en el show que ha viajado por el mundo desde que se estrenó en Canadá, en abril de 2005.

“Me encanta que esta compañía tenga un fuerte sentido de diversidad y esté dispuesta a ampliar horizontes al incluir a personas de diferentes orígenes en su elenco. En Corteo somos un grupo diverso con representantes de 28 nacionalidades diferentes y que hablan 16 idiomas distintos. Aquí realmente se refleja el mundo, con personas de Asia, Europa, América Latina y más.

“Es maravilloso que la compañía valore la diversidad y la inclusión, una de las mayores fortalezas de estar aquí. Aprendemos de todas partes y esto nos permite conocer diferentes formas de vivir y comunicarnos, todo con el objetivo simple y puro de entretener”, explicó previo a uno de los ensayos en el Palacio de los Deportes, donde el montaje estará hasta el 15 de octubre.

¿De qué trata Corteo? Es un espectáculo muy humano y garantiza que te divertirás y emocionarás. La historia se centra en el personaje llamado Mauro, quien sueña con su propio funeral y todo lo que implica despedirse de todas las personas que conoció y amó.

Es hermoso, porque todos en algún momento nos hemos despedido de alguien. La historia es muy motivadora y conmueve; tiene algo que otros espectáculos del Cirque du Soleil no tienen. Algunos shows están basados en mundos fantásticos y criaturas de fantasía, pero aquí vemos a personas normales. Si te das cuenta, mi maquillaje es muy natural.

¿De qué manera llegaste a formar parte de esta compañía de nivel mundial? Siempre veía al Cirque du Soleil como la empresa más grande del mundo, y aún ahora que estoy dentro, sigo considerándola la empresa más grande del mundo. Pasé muchos años participando en audiciones y poniendo mucho esfuerzo. Envié mi material durante varios años. Tienen un portal en línea maravilloso para audiciones de todas las habilidades, desde actividades como cocina hasta cuestiones administrativas.

Se hacen ajustes de sonido para que todo se escuche bien. Foto: Carlos Mora, La Razón

Personal revisa detalladamente cada uno de los objetos. Foto: Carlos Mora, La Razón

Así se ve el escenario minutos antes de la función. Foto: Carlos Mora, La Razón

Afortunadamente las puertas se empezaron a abrir. Me hicieron una entrevista en persona y me incluyeron en su base de datos. Un año y medio después, me llamaron para unirme a Luzia, que fue el primer montaje en el que participé, y luego me invitaron a unirme permanentemente a Corteo. Estar en este show me hace sentir muy afortunada, y más aún al estar en mi propio país. No podrían haberme dado un regalo mejor.

¿Cómo te sientes al estar en el escenario junto a todos los artistas? Es algo que siempre me impresiona de mis compañeros. Siento que trabajo con auténticos superhéroes, cada uno de ellos es el mejor en lo que hace dentro de este mundo mágico del circo. Rodearme de personas tan talentosas me desafía constantemente y me hace sentir una gran responsabilidad. Mi voz debe estar a la altura de la energía que tienen los acróbatas en el escenario, ya que mi voz cuenta la historia de lo que está sucediendo. Es una responsabilidad para mí.

Quiero destacar la ingeniería de este espectáculo; es verdaderamente increíble. Ver cómo está diseñado el escenario, cómo los artistas vuelan literalmente por él, los hermosos telones, los acróbatas vestidos como ángeles y el escenario giratorio: todo ha sido creado específicamente para este montaje y es lo que llega al Palacio de los Deportes.

Sofía se unió al Cirque du Soleil con Luzia (2019), desde el 2022 forma parte de Corteo. Foto: Carlos Mora, La Razón

Eres la única artista mexicana en Corteo, todo un desafío... Estoy muy contenta de ser la única artista mexicana, aunque en realidad somos cuatro mexicanos en total en el elenco. Además de mí, hay dos riggers, que son responsables de garantizar la seguridad de los artistas mientras vuelan por el escenario, ya que hay muchas actuaciones aéreas en este espectáculo. También se ha unido recientemente un nuevo miembro del equipo de vestuario que es de Guadalajara. Me emociona mucho ver cómo los mexicanos están encontrando su camino en esta hermosa empresa.

con el Talento en las venas. Sofía Montaño es nieta del primer actor Ignacio López Tarso, quien murió el pasado 11 de marzo. Confesó sentirse “llena de orgullo” decir que es nieta de una de las figuras más representativas del teatro y cine en México.

En el escenario hay un ambiente festivo. Foto: cortesía Ocesa

Este espectáculo celebra tanto la vida como la muerte, ¿cómo te sientes por la partida de tu abuelo? Muy fuerte, este año será la primera vez que lo vamos a presentar en la ofrenda del Día de Muertos. El otro día estaba pensando en ello y dije: “Es fuerte, pero poderoso”. Fue maravilloso tenerlo como abuelo y como mentor. Sé que ya ha visto el espectáculo y es muy conmovedor pensar en ello aquí conmigo. Este montaje me ayudó activamente en mi proceso de duelo por su pérdida. Es muy especial cerrar este ciclo aquí en México y poder estar en el Día de Muertos, celebrando su vida, que fue realmente maravillosa.

Hablando de la disciplina que se requiere en este espectáculo, ¡qué mejor ejemplo que tu abuelo, quien trabajó hasta los últimos días de vida! Él es mi máximo ejemplo de perseverancia, disciplina y amor por su trabajo. Mi abuelo vivió durante tantos años gracias a que trabajó incansablemente durante toda su vida. Si se hubiera jubilado a los 80 años, habría fallecido a los 81. Desearía tener esa vitalidad y memoria a mis 27 años. Mi abuelo podía recitar el poema que recitó en su escuela primaria. Fue su trabajo lo que lo mantuvo vivo y su memoria era asombrosa. Por eso busco honrarlo a él como mi abuelo y le dedico todas las canciones de Corteo.