Cristian Arteaga “Kinky” gracias a un NO, creció y aprendió

Cristian Arteaga alias “Kinky” contó que estudio en la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales con especialidad en el área de publicidad, luego su sueño de ser locutor de radio comenzó hace 10 años siendo becario de una de las estaciones de radio más importante de música pop de la Ciudad de México, se llamaba “97,7, La #1 en éxitos”.

“Mi sueño siempre fue ser locutor de radio, pero la vida me daba largas y largas y largas por lo que comencé a incursionar en otras áreas en lo que me preparaba y esperaba la oportunidad”. “Exploré en el área de diseño gráfico, community manager para diversos artistas, PR en música, hasta que años después logré ser voz de Claro Música y Tecate, esto me abrió las puertas a más cosas de lo que siempre quise”. “Seis años después puse mi propia agencia de publicidad donde ofrecía servicios de CM, PR de artistas en desarrollo, videoclips, estrategia de redes sociales y pitch a plataformas”.

“Ocho años más tarde, le doy un giro a mi vida y comienzo como director artístico en un canal de televisión musical llamado “NU Music” donde entrelacé mi experiencia de radio y PR para sobrellevar el canal, un año más tarde me convertí en el director artístico de “EXATV Latinoamérica” llevando lo mejor de la música, festivales e influencers en tendencia a todo el canal”. Este último punto es muy importante, ya que es lo que me abrió las puertas a comenzar a colaborar con EXA Monterrey y a cumplir mi sueño de ser locutor 10 años después, ahora llevo un año siendo locutor en la estación regia más escuchada del norte y estoy completamente feliz y agradecido con Juan Carlos Nájera por la oportunidad y apoyo”.

Al preguntarle ¿Cómo lograste la relación pública?, @kinkycr respondió “Fue muy curioso, porque no lo planeé, se fue dando mientras trabajaba en radio centro y no sabía que los amigos que estaba haciendo serían en un futuro “contactos”. Así fue como comencé el PR, preguntando y mis amigos me fueron ayudando para lograrlo”.

Cristian Arteaga “Kinky” persigue sus sueños. Foto: Isntagram

Sobre qué siente de trabajar para tantos medios de comunicación, Cristian Arteaga comentó “Es raro, por qué no parece que fueran diferentes, como todos son del mismo rubro “música” o “espectáculos”, los entrelazo para que pueda funcionar, eso sí, en unos doy la cara como “figura pública” y es cool, en otros solo soy la voz y en otros “muevo los hilos”.

@kinkycr relató que para que pueda haber un equilibrio en todo lo que hace trata de organizarse, ponerse metas y fechas para poder realizar todo en tiempo y forma. “No es tan complicado porque todo se relaciona al mundo de la música, así que no es tan difícil”.

De lo más complicado en sus inicios y lo más satisfactorio actualmente, “Kinky” expresó. “En mis inicios lo más complicado fue que creyeran en mí y en mi talento, comenzando tan joven en la industria, lo primero que piensan es “y ese mocoso qué”, mi opinión y mis ideas no eran lo suficientemente valoradas, no porque no fuera bueno, sino porque era muy joven y eso a las personas les causa un conflicto”.

“Lo qué más valoro hoy en día, es que gracias a todas esas personas que me dijeron que NO, crecí y aprendí”.

Antes de terminar el locutor mexicano habló de su incursión en Wipy TV, un medio de comunicación con impacto a más de 30 millones de personas al mes y se puede ver en todas las pantallas del suburbano, metro, metrobus, foodcourts, weworks, mexibus, ecovía, en fin, en toda la república mexicana donde existan pantallas. “Ahí estaré informando con lo mejor de la música, noticias de kpop, cine, series y conciertos y festivales”. “Mi cara está rotando las 24 horas, los 7 días de la semana”. “Donde tus vayas, tal vez encuentres un kinky en tu camino”.

“Fue un proyecto inesperado para mí, donde tengo un gran spotlight en muchos lugares”. “Hagan de cuenta que es tele abierta, pero en lugares donde las personas transitan, caminan, compran y comen”.

Cristian Arteaga reveló que entre sus proyectos a corto plazo comenzó doblaje y antes de que termine este año quiere estar en una caricatura. “Ya doble personajes de dos películas que no puedo revelar, pero… me falta una caricatura”.

“Y un objetivo muy concreto para el siguiente año es sacar un libro, que ya está en proceso”, añadió.