Cristina Porta aclara si estaba embarazada en La Casa de los Famosos 2024

Cristina Porta salió hace tan solo unos días de La Casa de los Famosos 2024 y ha aclarado varios temas que han rodeado su día a día, entre ellos, los comentarios de un supuesto embarazo, el cual habrían teorizado varios usuarios al ver a la celebridad en algunos momentos del día.

¿Por qué se dice que Cristina Porta estaba embarazada?

Todo surgió en una ocasión, cuando dentro de La Casa de los Famosos 2024, Cristina Porta comentaba junto a Maripily Rivera sobre el tema de la maternidad. En ese momento, ambas estaban nominadas y alistaban sus maletas.

Entonces, Porta dio a conocer que desde que comenzó el reality show, la conductora no había tenido algún periodo menstrual, por lo que cuestionó si estaba o no embarazada.

A partir de ese momento, los usuarios de las redes sociales no dudaron en dar su opinión y las críticas sobre el sospechoso aumento del abdomen de Cristina hicieron que surgiera el rumor de un supuesto embarazo dentro del reality.

¿Cristina Porta estaba embarazada en La Casa de los Famosos 2024?

Sin embargo, la presentadora de televisión ha aclarado los rumores respecto a su supuesto embarazo. La famosa aclaró que no se encuentra embarazada y que la ausencia de su periodo mentrual se debía principalmente al estés que tuvo mientras se encontraba en La Casa de los Famosos 2024.

"No estoy embarazada. He explicado que, debido al estrés, yo, que soy una persona muy regular, he dejado de menstruar durante tres meses”, señaló.

Cristina “se me ha ido el periodo durante tres meses” #LCDLF4 pic.twitter.com/YWibplKw0W — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) May 1, 2024

Asimismo, la española también dijo que fue atendida por el personal médico del programa, dictándole como diagnóstico que la falta del periodo era a causa del alto estrés que tenía en el reality show.

“Es algo que los médicos de la casa dicen que ‘suele pasar’, y debido a los nervios, he desarrollado algo que se llama colitis nerviosa y tenía la tripa hinchada”, señaló, “llevo unas horas aquí y estoy mucho mejor. O sea, imagínense lo que es salir de ‘La Casa de los Famosos’”, finalizó Cristina Porta.