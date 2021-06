Crítica de “Luca”, una entrañable fantasía veraniega de Disney+

Si bien “Luca” no hace gala del ingenio que solía ser característico de las producciones de Pixar, de hecho, en este caso poco se esmeran en darle un sello particular al mundo al que pertenecen los protagonistas, como lo hicieran en “Monster Inc.”, por ejemplo —que sin duda es una de las más originales de sus películas—, vaya que sabe sacar partido de la naturaleza híbrida de los mismos, criaturas marinas que cambian de apariencia al salir del agua.

Lo anterior, para desarrollar situaciones de simpleza cotidiana trastocada por lo extraordinario, dentro de una producción que, aunque a veces estira demasiado las reglas de dichas transformaciones, si algo tiene es corazón.

Con la tradicional ruta del héroe como base, empezando con la imagen del chico sumido en un entorno rutinario que no le satisface, en este caso dedicando su tiempo a pastorear peces en casa de sus padres y teniendo prohibido salir a la superficie, quien habrá de recibir el llamado de la aventura —estructura que podemos rastrear en figuras que van desde Luke Skywalker en “Star Wars,” hasta Renton en el anime “Eureka Seven”—, el director Enrico Casarosa va hilvanando una especie de coming of age, la cual no sólo explora el crecimiento de los personajes al borde de la adolescencia, sino que enfatiza el sentido de otredad que suele acompañarle, al plantear el choque de dos mundos en un poblado en Riviera Italiana.