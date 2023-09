Critican a Christian Chávez de RBD por usar bandera de México con colores LGBT+: 'Es un insulto'

Desde que inició la gira de RBD, Christian Chávez no ha parado de meterse en polémicas, ahora lo criticaron por usar bandera con colores de la comunidad LGBT+ en pleno concierto de la agrupación.

En redes sociales circula un video en el que Christian Chávez sale al escenario del concierto de RBD cargando una bandera que en el centro trae el escudo nacional y los colores verde y rojo fueron sustituidos por los de la comunidad LGBT+.

En la grabación el cantante alza la bandera y se la muestra al público, de fondo se escuchan los gritos de los fans.

Sin embargo, este momento causó indignación en redes sociales, pues los usuarios consideran que esto es un insulto para el lábaro patrio.

“No soy mexicana, pero me parece un insulto a un símbolo patrio”, “La bandera se respeta”, “Estos del Lgbt piden respeto y ellos no respetan y quieren meterse hasta en la sopa”, “La bandera y el escudo de cada país es un símbolo de respeto, no debería de mezclarse con otras cosas”, Es una falta de respeto a toda una Nación, debe de tener consecuencias legales”, fueron algunos de los comentarios en contra del cantante de RBD.

Sin embargo, el programa Despierta América señaló que habló con el equipo del artista que señaló que la bandera se la dio a Christian Chávez una fan.

Christian Chávez se viste de charro rosa y lo tunden

No pasaron ni dos días de la primera polémica y Christian Chávez ya está en otra. La primera fue porque el cantante salió al escenario vestido con un traje de charro rosa.

También fue duramente criticado porque distorsionó el traje original, le cambió el color y hasta se puso tenis. La comunidad de la charrería en México se pronunció en contra de esto.

Christian Chávez salió a disculparse y negó que su traje fuera de charro, dijo que no tenía las características y que solo era su interpretación de la mexicanidad.