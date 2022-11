Critican a Danna Paola por desafinar en concierto y enojarse con su staff: "Le falta técnica" (VIDEO)

Danna Paola ofreció un concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX que ha pasado a la historia por sus polémicas fallas técnicas.

A través de redes se han viralizado diversas grabaciones sobre lo ocurrido en el concierto de Danna Paola, y destacan el momento en el que la famosa cantó en completa oscuridad y a capella la icónica “Mundo de caramelo”, pues hubo fallas técnicas.

FALLAS TECNICAS DE ILUMINACION (no impidió que) Danna Paola cantara e improviso con sus primeros temas como 'Mundo de Caramelo' a capella, sorprendiendo a sus fans en el Auditorio Nacional por mas de media hora. pic.twitter.com/AHnhpHTQMw — Fernando Diaz (@fdiaz2050) November 17, 2022

Incluso tuvo que cantar a capella “El Triste”, de José José, pues el audio del Auditorio Nacional se murió a media canción.

A raíz de ellos surgió un clip del concierto que Danna Paola ofreció unos días antes en Guadalajara, que dejó claro que “El Triste” es una canción maldita para Danna.

la interpretación que hace danna paola de "el triste" es simplemente icónica alv amo amo amo pic.twitter.com/QLSbygdIHG — aidé; (@CUTIEZEENU) November 12, 2022

En el Tiktok se ve cómo Danna Paola desafinó durante su interpretación, cosa que la hizo enojarse con el ingeniero de audio, a quien volteó a ver con una mirada fulminante que fue transmitida en las pantallas.

Esta actitud no le pareció a sus fans, quienes comentaron cosas como: “esas miradas me lanza mi mamá”, “¿qué tiene que ver el Ingeniero con que Danna desafine su propia voz?”, “escogió una canción super difícil que requiere mucha técnica, ella es una gran cantante pero todavía no tiene la técnica suficiente” y “no es José José, por dios”.