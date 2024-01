Critican a Mon Laferte por su VIDEO 'obsceno' y ella se defiende: 'mi música es para adultos'

Mon Laferte respondió a la polémica que está generando su nuevo video de su canción “Pornocracia”, pues la gente que la está señalando de pasarse de cachonda y obscena por lo que hace en el clip.

Y es que en “Pornocracia”, Mon Laferte aparece recostada dentro de una cama colocada en una concha gigante, mientras un caballero simula muy apasionada y convincentemente que le está practicando una muy bien dada felación, que la hace estremecerse mientras canta.

Esto a muchas personas temerosas de la moral no les pareció, por lo que no tardaron en salir a criticar a la cantante chilena y llamarla “obscena” y “vulgar” por la manera en la que sale en su video.

“Te pasaste de vulgar”, “Cómo puedes hacer eso, ¿que no piensas en los niños?, “ya sabemos que eres bien golosa, pero no necesario que lo grites” y “Ni Dani Flow se atrevió a tanto”, fueron algunos comentarios que las personas carentes de vida sexual le dejaron.

Ante ello, Mon Laferte salió a responderle a todas esas personas mochas y de derecha que la criticaron, con un fuerte mensaje en sus redes.

PORNOCRACIA

“Ha generado mucha polémica en los comentarios de la gente y quería decir que he estado meditando. Se dice que es violento, que es como obsceno y quiero decir que en mi cabeza no es así, no lo veo de esa manera”, inició ensu mensaje.

“Hay muchas cosas que de pronto hago desde mi mente creativa y entusiasta, y lo veo de una manera divertida, humorístico y hay mucha gente que lo ve de otra manera, Si alguien no lo ve así, lo entiendo y lo respeto mucho”, agregó.

Asimismo, Mon Laferte dejó claro que su música jamás ha sido y que nunca será para niños y le pidió a los señores y señoras que la critican que sean padres responsables y que evite n que sus bendiciones escuchen su obra.

"Otra cosa con respecto al hablar de niños, yo respeto la forma en que cada persona cría a su hijo, pero en mi caso voy a mantener a mi hijo lo más lejos que pueda de las redes sociales. Mi música es para adultos, cuando sus hijos escuchen mi música es bajo su propia responsabilidad”, sentenció.