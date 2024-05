Critican a Paolita Suárez por su participación en el debate para ser diputada: 'Solo se sabe una frase'

Paolita Suárez, integrante de Las Perdidas, participó en el debate de candidatos a diputados, por el estado de león, Guanajuato, y sus comentarios desataron críticas y polémica.

En redes sociales se viralizaron los clips del debate en el que la influencer hizo algunos comentarios que causaron polémica entre los usuarios de Internet.

En uno de los videos que circulan en redes, los cibernautas criticaron que la creadora de contenido solo se sabía una frase e hicieron una recopilación de todas las veces que dijo “Muy importante”.

“El agua es muy importante… el tema de la contaminación es muy importante… el empleo a la mujer, fíjate que es un tema muy importante”, se escucha a Paolita Suárez durante sus intervenciones.

Los usuarios de Internet acusaron que la influencer no está preparada para contender por un cargo público. “Para ella todo es ‘un tema muy importante’”, “Paolita TQM me caes bien y todo, pero estos cargos públicos es para gente preparada”, “No sé si es lo peor que hemos visto en la política”, "Solo se sabe una frase", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Ok, pero Paolita Suárez peinándose a medio debate es lo mejor que verán hoy pic.twitter.com/EZE6dFIbmg — Maestro Eduardo Said Zaragoza (@SaidToscano_) May 2, 2024

Paolita Suárez superó el escándalo que vivió hace unos meses con su exnovio y ahora está tratando de triunfar en la política.

Paola Suárez y el día que su exnovio la golpeó

La influencer vivió un episodio muy complicado hace unos meses y es que su novio, horas después de haberle pedido matrimonio, le dio una brutal golpiza con la que la mandó al hospital y le fracturó la nariz.

La influencer denunció a su novio ante las autoridades y hasta fueron al hospital a tomarle la declaración debido a que ella estaba malherida.

Tras los golpes que recibió la influencer se recuperó y volvió a hacer sus lives en redes sociales, en los que se mostró muy afectada por lo que le pasó. Su novio declaró que todo se salió de control porque consumieron drogas.