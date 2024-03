VIDEO | Paola Suárez tiene nuevo novio a dos meses de ser golpeada por su ex: 'Vida hay una'

Paola Suárez reveló que ya tiene nueva pareja, después de haber sufrido violencia por parte de su novio anterior. La popular influencer, integrante de Las Perdidas, ha decidido darle una nueva oportunidad al amor de la mano de una nueva persona, cuya identidad se desconoce, puesto que aseguró que desea mantenerlo más privado que en ocasiones pasadas para evitar las diversas críticas de sus seguidores.

La influencer se volvió viral después de vivir un triste momento en su vida personal, puesto que su novio en aquel momento, Jesús, le propinó una golpiza que la hizo acudir a urgencias en un hospital de León, Guanajuato, bajo el riesgo de perder uno de sus ojos. Esto con horas de diferencia de haber publicado un video en el cual le pide matrimonio a Paolita Suárez, quien en aquel momento lucía sumamente entusiasmada con la idea de compartir la vida con el que ahora es su ex novio.

Paola Suárez revela que ya tiene nuevo novio

Dicen que el tiempo lo cura todo y parece que esto incluye al corazón de Paola, puesto que reveló que ya tiene un nuevo novio, por lo cual ha dejado el oscuro pasado con su ex pareja atrás, a pesar de que mucha gente aseguraba que ambos habían vuelto, cosa que se ha desmentido por completo con el anuncio de que la joven tiene una nueva pareja.

“Ando saliendo con una persona, ya lo he sacado en dos o tres videitos, pero no lo he sacado mucho porque tú sabes que la gente se involucra mucho en tu vida” explicó la creadora de contenido, quien al parecer ha decidido cambiar la manera en la que maneja su vida privada en el internet, pues los comentarios no se hacen esperar al momento de mostrar los detalles que la rodean en su día a día.

La simple mención de que ha iniciado una nueva relación solo un par de meses después de sufrir violencia por parte de su ex novio, ha generado opiniones cruzadas sobre las decisiones de Paola Suárez, ya que si bien algunos fanáticos están felices de ver a la influencer nuevamente buscando ser feliz con alguien.

Otros la critican duramente, ya que señalan que es “demasiado rápido” para volver a buscar el amor después de terminar hospitalizada por sufrir violencia por parte de su pareja: “Me dicen mis fans que es muy rápido, que es muy rápido por lo que pasó con mi pareja anterior, pero yo soy muy abierta de mente, siempre he dicho que vida hay una y hay que disfrutarla, si yo me siento bien conmigo misma, libre y segura de dar el siguiente paso, pues lo doy” explica Paola Suárez.