Critican a Pati Chapoy por su disculpa a Yuridia: "Se ve falsa y obligada"

La periodista Pati Chapoy se disculpó con Yuridia por decirle “gorda” y por otros comentarios que hizo en contra de la cantante criticando su aspecto físico.

“Quiero ofrecer una disculpa sincera por la expresión que emití. Jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no nada más por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que alguna vez hemos hecho a través de Ventaneando”, dijo Pati Chapoy en el programa de Ventaneando.

Asimismo, la periodista de espectáculos dijo que continuará haciendo crítica en Ventaneando, pero que ahora en adelante cuidará el lenguaje, luego de que recibieran una instrucción de parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), tras emitir un comunicado en el que condenó las declaraciones de los conductores sobre Yuridia.

“Ventaneando nació hace 27 años con una leyenda muy clara que dice ‘es un programa de televisión de crítica e investigación periodística del espectáculo’, por lo tanto voy a seguir haciendo esa crítica y voy a seguir haciendo esa investigación, pero en lo sucesivo seremos mucho más cuidadosos con el uso del lenguaje”, dijo.

Usuarios critican disculpa de Pati Chapoy a Yuridia

Los usuarios de Internet criticaron a Pati Chpaoy por su disculpa a Yuridia, y señalaron que el mensaje que emitió la conductora de Ventaneando se veía forzada a la hora de disculparse.

“Me alegra que la obligaron a ofrecer disculpas”, “Uy bien sinceras sus disculpas ATENDIENDO a la indicación que les dieron. RESUMEN: me disculpo nada más porque me obligaron pero voy a seguir haciendo lo mismo pero cuidando mis palabras”, “Que falsa se escucha al pedir ‘disculpas’", “La disculpa no lo hizo por voluntad propia fue obligada”, “Súper falsas esas disculpas", "Súper obligada”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Super falsas esas disculpas 🙄 — 🌸 Meli Sa 🌸 (@melycasana) February 13, 2023

Jaja súper obligada pero al menos ya sabe que sus comentarios tienen consecuencias — veranadis❌❤️ (@nnanadid) February 13, 2023

