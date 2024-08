Cronología de 'Alien': ¿En qué orden y dónde ver todas las películas de la exitosa saga?

Estamos a solo un par de días del estreno de Alien: Romulus, la nueva adición a la reconocida franquicia de Alien que inició en 1979. Se trata de la novena entrega de la saga, la cual llega poco antes de la nueva serie de Noah Hawley ambientada en la Tierra.

Si bien parecía que la importante saga de Ridley Scott ya no tenia más que dar, estamos a punto de ver una nueva expansión a la historia de una cinta que promete bastante para los seguidores fieles de Alien, una serie de películas que han marcado historia.

Las películas de la franquicia pueden verse de dos formas diferentes, ya sea en orden cronológico o de acuerdo con como fueron saliendo las películas a lo largo de las décadas. Te explicamos el orden correcto para ver las películas y dónde encontrarlas.

¿Dónde ver las películas de 'Alien'?

Los servicios de streaming han optado por tomar franquicias completas en la mayoría de los casos, para que los usuarios no tengan que saltar entre plataformas. En ese sentido, puedes ver toda la saga de Alien por Disney +. Si no cuentas con el servicio y no deseas contratarlo, también puedes rentar las películas en varias otras plataformas de streaming.

Orden para ver la saga 'Alien'

Por fecha de estreno

Muchos recomiendan que este sea el orden en el que veas la saga si apenas la estás conociendo, el orden de estreno de cada una de las cintas.

Alien, el octavo pasajero - 1979

Aliens: El regreso - 1986

Alien 3 - 1992

Alien: Resurrección - 1997

Alien vs. Predator - 2004

Aliens vs. Predator 2 - 2007

Prometheus - 2012

Alien: Covenant - 2017

Orden cronológico

Alien vs. Predator - 2004

​Aliens vs. Predator 2 - 2007

​Prometheus - 2012

Alien: Covenant - 2017

​Alien, el octavo pasajero - 1979

Alien: Romulus - 2024

Aliens: El regreso - 1986

Alien 3 - (1992

Te dejo aquí la cronologia de #AlienRomulus para que te ubiques en la saga 👇

- Prometheus: 2094

- Alien Covenant: 2104

- Alien: 2122

- Isolation: 2137

- Alien Romulus: 2142

- Aliens: 2179

- Alien 3: poco después de Aliens

- Alien Resurrection: +/- 2380 pic.twitter.com/v1iApmhpeC — Maestro Ciego #TheBoys #Houseofthedragon (@Maestro_Ciego) August 12, 2024

¿Dónde se ubica 'Romulus' en la cronología de la saga?

Romulus se colocaría entre la primera y la segunda película de la saga; es decir, entre el final de Alien: El octavo pasajero y el comienzo de Aliens. Por ello, se colocaría como la sexta película de la saga en secuencia temporal.

Cabe mencionar que los creadores de la nueva cinta de Aliens: Romulus, indicaron que la intención de la película era regresar al horror espacial que vimos al inicio de la franquicia y se basa en una escena eliminada donde adolescentes jugaban en la colonia.