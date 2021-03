Una de las películas más esperadas por los fanáticos de Disney es "Cruella", película protagonizada por Emma Stone que retrata la vida de la icónica villana de "101 dálmatas". Y para fortuna de los seguidores del filme, el día de hoy se dio a conocer el nuevo trailer de la cinta.

En el trailer de un minuto, se puede visualizar un poco del origen de Cruella, quien es recordada por su afición por la moda y maldad desmedida.

Sin embargo, por ahora sólo se sabe que la película "Cruella" abordará los primeros días rebeldes de una de las villanas más recordadas de Disney, la inolvidable Cruella de Vil.

Conozcan a la reina de maldad. Ella es #Cruella 💋🖤

No te pierdas este nuevo avance pic.twitter.com/sxwL9mpnAn — Disney Latinoamérica (@mydisneylatino) March 15, 2021

El trailer de "Cruella" tiene como canción de fondo a "These Boots Are Made for Walking" y en él se puede ver la paulatina evolución que vive el personaje encargado por Emma Stone.

Trama de la película "Cruella"

"Cruella" es un live action ambientado en la década de 1970 en Londres. El filme retrata la vida de una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa que pretende dejar su huella en el mundo de la moda.

Un día, el talento de Estella llama la atención de la baronesa von Hellman, una leyenda de la moda que es interpretada Emma Thompson. Sin embargo, en el camino a la fama, Estella abrazará su lado perverso y se convertirá en la emblemática Cruella de Vil.

"Quiero crear arte... y quiero causar problemas" dice una de las frases que podemos escuchar en el trailer de "Cruella".

"Cruella" es protagonizada por Emma Stone, pero también contará con la participación de Paul Walter Hauser como Horacio, Jamie Demetriou interpretando a Gerald, Emily Beecham en el papel de Anita y Kirby Howell-Baptiste como Tabitha.