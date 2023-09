Crunchyroll: Fechas de estreno para los animes de la temporada de Otoño 2023

La nueva temporada de anime está cada vez más cerca y Crunchyroll anunció cuales son los que podremos ver a través de su plataforma, así que te dejamos con la fecha de estreno de los titulos que seguramente estás esperando.

Mi Hija Dejó el Nido y Regresó Como Una Aventurera de Rango S

Estreno: 28 de septiembre.

Estudio de animación: Typhoon Graphics.

La vida de un aventurero no siempre es glamorosa. Belgrieve descubre esto de la manera más difícil cuando un encuentro mortal le roba la pierna y la capacidad de perseguir sus sueños poco después de partir hacia la fama y la fortuna. ¡Pero el destino no ha terminado con este aventurero retirado! Mientras recolecta hierbas en el desierto, descubre a una niña abandonada y la llama Angeline después de decidir criarla como propia. Angeline crece para convertirse en una aventurera de primer nivel por derecho propio, sin embargo, después de aventurarse en el mundo y hacerse un nombre, la fama, la fortuna y el poder no tienen ningún atractivo para la consumada aventurera de rango S: su deseo más sincero es volver a ver a su padre.

Frieren: más allá del final del viaje

Estreno: 29 de septiembre.

Estudio de animación: Madhouse.

Después de que el grupo de héroes derrotara al rey demonio, devolvieron la paz a la tierra y regresaron a sus vidas de soledad. Pasan las generaciones y la maga elfo Frieren se enfrenta cara a cara con la mortalidad de la humanidad. Acepta una nueva aprendiz y promete cumplir los últimos deseos de sus viejos amigos. ¿Puede una mente élfica hacer las paces con la naturaleza de la vida y la muerte? Frieren se embarca en su búsqueda para averiguarlo.

Firefighter Daigo: Rescuer in Orange

Estreno: 30 de septiembre.

Estudio de animación: Brain's Base.

¡La historia de cómo tres jóvenes bomberos destinados a salvar Japón crecen en espíritu! Toake Daigo arde con un talento extraordinario y una determinación sin igual. Onoda Shun lucha contra los muros que bloquean su propio camino. Nakamura Yuki espera convertirse en una de las pocas mujeres miembros del cuerpo de rescate especial conocido como "Orange". Cuando estos tres jóvenes bomberos que comparten el objetivo de convertirse en miembros de Orange se reúnen, comienza la historia de cómo Japón se salvará algún día... ¡y lo que se cierne ante ellos es una crisis que pone en peligro a todo el país!

Firefighter Daigo: Rescuer in Orange Crunchyroll

Shangri-La Frontier

Estreno: 1 de octubre.

Estudio de animación: C2C.

Este es un mundo en el futuro cercano donde los juegos que usan pantallas de visualización se clasifican como retro. Cualquier cosa que no pueda seguir el ritmo de la tecnología de realidad virtual de última generación es considerada un "juego de mier**" y hay una gran cantidad de juegos de mierda. A aquellos que dedican sus vidas a completar estos juegos se les llama "cazadores de juegos de mier**", y Rakuro Hizutome es uno de ellos. El juego que ha elegido abordar a continuación es Shangri-La Frontier, un "juego de nivel divino" que cuenta con un total de treinta millones de jugadores.

OVERTAKE!

Estreno: 1 de octubre.

Estudio de animación: TROYCA.

La historia de Overtake! sigue a Koya Madoka, un fotógrafo independiente que anteriormente tenía una gran reputación como fotoperiodista. Mientras atraviesa una crisis profesional, Madoka termina cruzándose con el piloto de F4 Haruka Asahina, un corredor que se enorgullece de no necesitar el apoyo de nadie.

OVERTAKE! Crunchyroll

Migi&Dali

Estreno: 2 de octubre.

Estudio de animación: GEEKTOYS, CompTown.

La historia de Migi & Dali sigue a un par de hermosos gemelos que vivían en un orfanato. La historia tiene lugar en Origon Village, una ciudad nueva inspirada en un suburbio estadounidense en Kita-ku, ciudad de Kobe, en 1990. En esta ciudad donde viven personas adineradas, la familia Sonoyama, una pareja casada que no tiene hijos, adopta a un niño llamado Hitori.

Hitori es un chico hermoso e inteligente, y Sonoyama y su esposa están fascinados con él. Sin embargo, Hitori tiene un gran secreto y un terrible propósito. Hitori son en realidad los gemelos, Migi y Dali, que intercambian lugares y trabajan juntos para buscar la verdad detrás de la muerte de su madre.

BULLBUSTER

Estreno: 4 de octubre.

Estudio de animación: NUT.

La historia sigue a Tetsuro Okino, un joven ingeniero que se une a Hato Industries, una empresa de exterminio de monstruos gigantes, con un robot de diseño propio llamado "BULLBUSTER". Sin embargo, ser un heroico piloto de mechas resulta ser más difícil de lo que Tetsuro esperaba inicialmente, ¡especialmente cuando hay que tener en cuenta el costo del combustible, la mano de obra y el armamento!

BULLBUSTER Crunchyroll

I'm Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness

Estreno: 4 de octubre.

Estudio de animación: Zero-G, Digital Network Animation.

¿Qué es lo que más necesita una joven noble recién traicionada por su prometido? ¡Un curso acelerado en todo lo que sea indecente! ¿Y quién mejor para enseñarle que el temido hechicero ermitaño que por alguna razón no puede evitar mimarla hasta el infinito?.

Arknights: PERISH IN FROST

Estreno: 6 de octubre.

Estudio de animación: Yostar Pictures.

A raíz de catástrofes desconocidas en el corazón de Terra, se ha descubierto un mineral de un poder inimaginable. Con ella, la tecnología de la sociedad ha avanzado a pasos agigantados, pero la sustancia causa una enfermedad mortal e incurable, que lleva a la esclavitud mundial de los infectados. Ahora que una rebelión está en aumento, una compañía farmacéutica se apresura a encontrar una cura para salvar a la humanidad.

Arknights PERISH IN FROST Crunchyroll

Stardust Telepathy

Estreno: 9 de octubre.

Estudio de animación: Studio Gokumi.

Umika, una chica tímida cuyo problema es que no puede hablar bien, debido a su excesivo miedo escénico. Poco a poco ha dejado de intentar hacer amigos. Entonces, un día, aparece una estudiante nueva llamada Yu. Ella es una extraterrestre y tiene la habilidad de "Odekopatía", que le permite comprender los sentimientos de los demás cuando su frente está unida a la de otros... Una deslumbrante historia sobre crecer, sobre "yuri" y "espacio" del prometedor autor Rusuko Okuma.

Stardust Telepath Crunchyroll

Heaven Official's Blessing (segunda temporada)

Estreno: 18 de octubre.

Estudio de animación: Haoliners Animation League.

Xie Lian, príncipe heredero del Reino de Xian Le, asciende al cielo a pesar de sucesivas degradaciones. Sin embargo, accidentalmente rompe el Palacio Dorado de los funcionarios celestiales. Sin ningún ser humano que lo adore, Xie Lian debe descender al mundo secular para exorcizar fantasmas.

Heaven Official's Blessing 2 Crunchyroll

Entre todos estos estrenos, que recordemos se lanzan en simultáneo con Japón, están la segunda parte de la tercera temporada de Dr. STONE New World (12 de octubre) , la tercera temporada de The Rising of the Shield Hero (6 de octubre) , el spin-off de Hanako-kun, After-school Hanako-kun (10 de octubre) y la esperada Sasaki and Miyano: Graduation (28 de septiembre) .

También habrá animes que cuenten con doblaje simultáneo, sin embargo aún no se dan fechas ni nombres de cuales serán los elegidos, se espera más información en los próximos días.