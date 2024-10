¿Cuánto cuesta la muñeca 'La Llorona' de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar está desatando una gran cantidad de comentarios por el anuncio de su muñeca “La Llorona”, la cual aseguró que era para celebrar el Día de Muertos. Mucha gente le está tirando hate porque la figura no se parce a ella y por la calidad que tiene la manufactura del artículo, por ello, te vamos a decir cuánto cuesta para que decidas si vale la pena la inversión o si mejor te gastas ese dinero en pan de muerto.

Ángela Aguilar anunció anoche en sus redes el lanzamiento de su muñeca “La Llorona”, a través de un video en el que se ve a ella usando uno de sus atuendos de Día de Muertos que ha empleado en alguno de sus espectáculos, pues la figura va a atraer el mismo outfit.

Que la muñeca del juego del calamar tenga más carisma que la de la misma Ángela Aguilar está cañón 😂😂 pic.twitter.com/q6KG0QcttF — La Madre Drag Tapatía (@BDvich) October 24, 2024

“Angelitxs! Me emociona mucho poder presentarles la nueva edición de mi muñeca ‘La Llorona’ para celebrar y honrar junto a ustedes la tradición del Día de Muertos”, señaló la esposa de Nodal en su mensaje, cuyos comentarios están desactivados, posiblemente debido al hate que esperaba recibir por parte del pueblo de México.

Precio de la muñeca "La Llorona" de Ángela Aguilar

Aunque algunos de los fans de Ángela Aguilar, y uno que otro bot, celebró el lanzamiento del artículo de colección diciendo que lo querían comprar, el resto de la gente criticó severamente a la esposa de Christian Nodal por querer lucrar con la cultura mexicana siendo ella estadounidense y porque la muñeca no se parece en nada a ella, además de que tiene la cara cuadrada.

Ángela Aguilar lanzó su nueva muñeca con el look de "Mexicano Hasta Los Huesos" 🇲🇽🕯️⭐️



Preventa: https://t.co/Q9hLnSzB5f pic.twitter.com/3VvJGZeCl8 — Ángela Aguilar VIP’s 🇲🇽 (@angelitaas_vip) October 24, 2024

“Nomms Ángela, ni siquiera se parece a ti”, “se ve que está bien corriente y mal hecha como tú”, "¿Esta muñeca le irá a quitar a Ken a Barbie? Tengo esa duda jaja", “Si no le vas a invertir a maestros de canto que no sean tu papá, mínimo inviértele a la manufactura de tu muñeca”, “¿otra vez la gringa lucrando con una cultura que no es suya?”, dijeron.

Actualmente, la muñeca de “La Llorona” de Ángela Aguilar está en la preventa y tiene un costo de la módica cantidad de 700 pesos.

0Cabe destacar que la Barbie Día de Muertos 2024 cuesta 2 mil, pero que está hermosa y tiene buena manufactura.