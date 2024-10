Filtran VIDEO de Ángela Aguilar bailando muy pícaro con un hombre que no es Nodal

El matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar cada día va de mal en peor, pues a unos meses de que contrajeron nupcias, se reveló que la nepo baby de Pepe Aguilar ya no quería vivir con el cantante, con quien además también había discutido por el vicio con el alcohol que lo habría mandado al hospital. Y ahora, como sal a la herida, se filtró un video en el que la artista sale bailando de manera muy pícara y comprometedora con un misterioso caballero.

Cabe recordar que hace unos días Kadri Paparazzi afirmó que Christian Nodal fue anexado en una clínica en Tulum por orden de Pepe Aguilar, pues habría tenido una congestión alcohólica en una fiesta, por lo cual habría terminado en el hospital y no por la infección estomacal, que fue la versión oficial.

“Este lugar se encuentra en Tulum, se maneja como lo que llaman un retiro espiritual. No le pueden llamar algo de AA, porque AA no cobra, ellos llevan todo el programa de AA pero sí cobran, cobran una lana. Hacen una meditación, empiezan a escribir todos sus problemas, empiezan a rascarle, rascarle, a lo más profundo que tengas de tus problemas, yo siempre he dicho, ‘esta es la punta del iceberg’”, señalaron.

En medio de toda esa polémica, se viralizó en redes un video en el que se ve a Ángela Aguilar bailando muy deliciosamente con un misterioso hombre, que al parecer tiene mejores pasos que el esposo de la joven.

Ángela Aguilar baila con otro que no es Nodal Especial

Aunque se desconoce la fecha exacta en el que este metraje fue grabado, los fans han salido a señalar que podría tratarse del día de la fiesta en la que Nodal supuestamente se pasó de copas, por lo que le ha dejado comentarios pidiéndole que disfrute y que ella no es responsable de las acciones de su marido.

“El nuevo fan de su relación”, “Que bellos se ven los dos”, “Déjenla, tiene derecho a divertirse y disfrutar”, “A ver, por que no dice nada Pepe” y “Este compa tiene mucho más carisma que el Nodal”, dijeron.