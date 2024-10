Revelan que Nodal y Ángela Aguilar se pelearon antes de su hospitalización: 'se quiere ir a su casa'

Christian Nodal ya salió del hospital y está en su casa, dio a conocer Ventaneando; no obstante, previo a que se diera a conocer que el cantante de rancheras ya esta bien, se dio a conocer que el artista y su esposa Ángela Aguilar estuvieron peleando tanto y tan duro antes de su hospitalización que la nepo baby ya no quería vivir con él.

Hace unos momentos, “Ventaneando” informó que Christian Nodal ya está en su casa y fuera de peligro, pues el famoso habría sufrido un cuadro de deshidratación, sumado al estrés de su trabajo y su matrimonio con Angelita.

“Christian Nodal ya está en su casa, se está recuperando. Está muy bien, parece ser que fue un cuadro de deshidratación”, anunció Pati Chapoy, aliviando así las preocupaciones de miles de fans de Nodal y de su relación con Ángela Aguilar.

Pedro Sola agregó que Nodal pudo haber terminado en el hospital debido a que se sabe la de chambear en exceso, lo cual pudo haber tenido severas repercusiones en su estado de salud.

“Entre la gira que está haciendo, más la boda, vuela a un lado, vuela a ver a la hija (en Argentina) aunque va en avión privado y comodísimo”, agregó Mónica Castañeda.

Previo a que se dieran a conocer estas buenas noticias, Mhoni Vidente afirmó que, a los pocos meses de haberse casado, Nodal y Ángela Aguilar ya no se soportan y que incluso la nepo baby ya quería dejar de vivir con él.

Esto no lo adivinó Mhoni Vidente con sus “poderes” de pitonisa, sino que afirmó que se lo contó una fuente cercana al matrimonio de los famosos. Según lo que le soplaron, su relación ´sería tan tóxica que Ángela le dijo a Pepe Aguilar que ya no quería vivir con Nodal y que se quería regresar al rancho de la familia; no obstante, el señor se lo prohibió y la hizo quedarse con su esposo.

“La niña se quiere ir a su casa otra vez y que su papá le dijo: ‘no hijita’”, afirmó Mhoni Vidente.