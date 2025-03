Critican a Doris Jocelyn por polémico video sobre migración: ‘Indignación y asco’.

Hace unos días, la influencer Doris Jocelyn compartió un video en su cuenta de TikTok e Instagram donde intentó expresar su apoyo a la comunidad migrante en Estados Unidos, especialmente en el contexto de las deportaciones masivas y los aranceles impuestos por Donald Trump.

En colaboración con la creadora de contenido Ileana Velázquez, el video, que ya acumula más de 30 millones de vistas, muestra diversas situaciones por las que atraviesan los migrantes latinos en su travesía hacia el país vecino del norte, como los peligros del tren conocido como “La Bestia” y la discriminación que enfrentan.

¿Cómo reaccionó la gente al video de Doris Jocelyn sobre migración?

El video recibió elogios de los seguidores de Doris Jocelyn, quien cuenta con más de 31 millones de seguidores en TikTok.

Muchos comentaron positivamente sobre su trabajo como maquillista profesional, la creatividad del clip y cómo abordó un tema tan sensible para México y otros países latinoamericanos.

No obstante, la influencia de Doris Jocelyn fue puesta en duda debido a las críticas de miles de internautas, quienes señalaron que el video refleja una falta de conciencia social al representar incluso la problemática de desaparición forzada de personas que van rumbo a la frontera con Estados Unidos.

En la red social X, antes Twitter, varios usuarios le reprocharon por tratar un tema tan serio como la migración con la ligereza de sus típicos cambios de maquillaje, lo cual, según ellos, restó seriedad a las problemáticas que enfrenta esta comunidad.

Muchos de los comentarios compararon el video de Doris con el trabajo de la actriz Emilia Pérez, acusándola de hacer una parodia de un asunto grave, algo similar a lo que el director Jacques Audiard hizo en su controversial película sobre los desaparecidos y el narcotráfico, que recibió críticas intensas en México y América Latina.

“Lit la gente indignadísima por Emilia (Pérez) y luego ven este video y dicen ‘wooow, me hiciste llorar, que gran trabajo’”, dijo @nat_xico.

Los internautas también cuestionaron a aquellos que celebraron el video, señalando la falta de conciencia social respecto a la migración y las tragedias que enfrentan las personas que la sufren.

Además, algunos expresaron que este tipo de contenidos son innecesarios, ya que millones de migrantes pierden la vida en su intento por llegar a Estados Unidos, enfrentando discriminación, abusos, enfermedades y, en muchos casos, deportación.

“Igual se me hizo de muy mal gusto No me imagino su conversación de ‘A ver maquíllame como indocumentada y después de muerta, ah pero no olvides la tierrita por qué si no no me voy a ver como una desaparecida enterrada’”, dijo @Huracan118.