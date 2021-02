Daft Punk, ¿cómo fue el primer y último concierto que ofreció en México? (Videos)

Daft Punk dejó un momento para la historia de los mejores conciertos en México cuando en 2007 vino por primera y última vez a tierra azteca.

Fue el 31 de octubre de 2007 en el Palacio de los Deportes cuando Daft Punk, banda que tras 28 años de trayectoria anunció su separación este lunes, donde ofreció un show que quedó grabado en los corazones de los mexicanos que ese día se dieron cita.

Daft Punk, integrada por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter ofreció un espectáculo en el que sorprendieron con visuales.

Arrancaron el concierto con los temas “Robot Rock” y “Oh Yeah”, que sus fans recibieron con gritos de euforia.

En su selección de temas no faltaron los temas “Around the World” y “Harder, Better, Faster, Stronger”. En ese momento el escenario se llenó de colores como en el video animado de la canción.

Ese día no faltó el éxito que a inicios del año 2000 sonaba en todas las fiestas, antros y estaciones de radio: “One More Time”, que contó con visuales impresionantes. El escenario hacía sentir que se estaba en otra galaxia.

¿Cuál fue el setlist del concierto de Daft Punk en México?

"Robot Rock" / "Oh Yeah"





"Touch It" / "Technologic"





"Television Rules the Nation" / "Crescendolls"





"Too Long" / "Steam Machine"





"Around the World" / "Harder, Better, Faster, Stronger"





"Burnin’" / "Too Long"





"Face to Face" / "Short Circuit"





"One More Time" / "Aerodynamic"





"Aerodynamic Beats" / "Forget About the World"





"The Prime Time of Your Life"/ "Brainwasher" / "Rollin’ & Scratchin’" / "Alive"





"Da Funk" / "Daftendirekt"





"Superheroes / Human After All / Rock’n Roll"

AG