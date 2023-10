Daniela Parra revela nuevos detalles del caso de Héctor Parra; 'están jugando con la libertad de mi papá'

Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, reveló nuevos detalles sobre la situación legal de su padre, quien se encuentra recluido y recientemente tuvo una audiencia de apelación. La joven, notablemente molesta, dijo que "están jugando con la libertad de su padre".

Fue durante una entrevista con medios de comunicación que Daniela Parra detalló que les cambiaron la fecha de audiencia y que la Tercera Sala Penal declaró que no se puede hacer cargo del caso: "Nos cambiaron la fecha de la audiencia, y todavía no nos han informado cuándo se llevará a cabo. La Tercera Sala Penal no se declaró incompetente, pero están manejando el caso de una manera que parece un chiste, ya que ellos eligieron esta sala sabiendo del caso", dijo.

te puede interesar ¿Héctor Parra saldrá libre? Abogada del actor revela detalles sobre apelación

Asimismo, agregó que su padre se encuentra bien y que no le sorprendió la respuesta de la autoridad: "Está muy bien la verdad, tranquilo, como que no lo sorprendió de tantas veces que nos ha pasado lo mismo no le sorprendió", señaló Daniela Parra, quien reveló que la Comisión de Derechos Humanos ya está interviniendo.

Puntualizó que Héctor Parra no decae, pues se sabe inocente y es consciente de que se va a resolver la situación. Y puntualizó que la razón de que la CNDH interviniera recae en que ya no es sólo por el juicio: "Esto no es solo un asunto de juicio, están jugando con la libertad de mi papá", sentenció Daniela Parra.

Es importante mencionar que el actor fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión, por lo que una apelación en la que tres magistrados escucharon sus argumentos. Sin embargo, Daniela Parra reveló que tienen pendiente otra fecha de audiencia con otros magistrados luego de que la Tercera Sala Penal le notificara “que tienen impedimento para reconocer el recurso de apelación”.

Síguenos en Google News

DGC