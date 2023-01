Danna Paola alista su gira XT4S1S 2023

La estrella internacional del pop Danna Paola (Ciudad de México, 1995) alista el Tour XT4S1S, que tendrá lugar durante febrero y marzo de este año por Acapulco (4 de febrero), Morelia (10 de febrero), Torreón (17 de febrero), Monterrey (18 de febrero), Ciudad de México (25/26 de febrero) León (4 de marzo) y Tijuana (11 de marzo).

“En estas presentaciones aparece una mujer que ha crecido mucho desde mi debut en la música en 2018. Ésta es una fiesta de aprendizaje frente al público que merece un buen show para pasarla bien”, expresó la intérprete del éxito “Oye Pablo”, ayer en conferencia de prensa, en el Auditorio Nacional.

La también actriz y modelo agotó boletos el año pasado en dos fechas en el Coloso de Reforma y para que todos sus fans no se queden con las ganas de verla, confirmó dos nuevos conciertos en la CDMX para el 25 y 26 de febrero de 2023.

El lanzamiento del súper hit “XT4S1S” ubicó a Danna Paola entre las más grandes figuras pop del mundo. El tema se coló en el Top Global de Spotify en tan sólo 15 días, con 83 millones de streams hasta la fecha.

Hay grandes expectativas y frenesíes de admiración tras el anuncio de esta gira que inicia el próximo mes de febrero. “No tengo palabras, es una bendición súper grande y se los agradezco muchísimo, les juro que van a vivir el mejor show de su vida”, abundó Danna Paola.

Actualmente, la juvenil vocalista está en la nómina de las 100 Mujeres Más Influyentes de México de la revista Forbes. Las altas ventas y reediciones del fonograma K.O. y los éxitos “Mala Fama”, “Oye Pablo” y “Sodio”, la encumbraron con la certificación de Disco de Platino que otorga Amprofon de México.

“He crecido, no soy la niña de Rayito de luz. Todo lo que soy ahora, una mujer en plenitud por la voluntad de seguir los dictados de mis sueños. Pero, quiero dar más, trabajar más: no me detengo. Quiero combinar la actuación, el canto y la producción. No todo ha sido fácil, la vida da la oportunidad de seguir creciendo en libertad. Me subo al escenario impulsada por el fuego de una fiesta, en eso se apoya esta gira por 7 escenarios del país”, concluyó la estrella de la exitosa gira Mala Fama por gran parte de Latinoamérica.

Danna Paola. Tour XT4S1S