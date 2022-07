Dannah Garay conjuga el jazz con un toque de música clásica

La reconocida vocalista y compositora de jazz Dannah Garay, junto con la Big Band de Tonatiuh Vázquez, se presenta el próximo 18 de agosto en el Lunario del Auditorio Nacional en un proyecto singular donde se conjugan concordias de la música clásica con el género sincopado. Para cumplimentarlo ha invitado a la pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) Argentina Durán, quien interpretará temas de Chopin y Gershwin arreglados especialmente para esta ocasión desde arpegios jazzísticos.

“Todo nació en Xalapa, escuché a Argentina tocando el piano y me encantó su manera de asumir la música clásica; asimismo, el director de Big Band Tonatiuh Vázquez me pidió unas piezas estándares del jazz para llevarlas a la estructura de la big band y le propuse dos temas míos. Surge entonces el proyecto de conformar un programa de canciones de mi repertorio, pero acompañada de big band. Decidí invitar a Durán con el propósito de darle un toque especial de sonoridad clásica”, precisó en conferencia de prensa en el Lunario la intérprete y compositora del éxito “My Miracle”.

Garay hará un recorrido por algunos estándares del género sincopado y dos nuevas composiciones de su autoría, acompañada por la Big Band de Tonatiuh Vázquez. Programa que se complementa con la presencia de Argentina Durán que ejecuta el Nocturno No.1 de Chopin conjugado con un tema de la pianista y vocalista de jazz Norah Jones que remata con la voz de Garay en “Cuando vuelva a tu lado”, de María Grever.

“Estoy aprendiendo, mi formación es clásica, pero con la ayuda de Dannah y los arreglos de Tonatiuh Vázquez me voy metiendo en la atmósfera del jazz, que está conformado por distinta armonía de lo clásico que se lee en una partitura, mientras que el jazz juega con la improvisación. Me sorprende el swing, que exploro en Rhapsody In Blue, de Gershwin. Será una experiencia única, participar en este concierto que conjuga lo clásico con el jazz”, comentó la pianista Durán.

Gala donde Dannah Garay enaltece la presencia femenina en el jazz. A lo largo de su carrera ha roto esquemas en un espacio dominado por instrumentistas masculinos. La fuerza de sus sensuales fraseos del bolero filin cubano, estándares del jazz tradicional y bolero jazz del cancionero mexicano la sitúan como una vocalista singular en los escenarios.

“Quiero insistir en la cercanía y familiaridades de lo clásico con el jazz. Me acompañan dos cómplices: el gran director de Big Band Tonatiuh Vázquez y la destacada concertista Argentina Durán. Será una noche de sorpresa y magia”, concluyó la protagonista del álbum Cuenta conmigo, seleccionado en el año 2018 como una de las mejores producciones de jazz realizadas en México.