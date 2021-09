Danny Glover: Noche de fuego, una historia de empoderamiento de mujeres

Cuando el actor estadounidense Danny Glover conoció la historia de la película mexicana Noche de fuego, de Tatiana Huezo, quedó tan conmovido que decidió ser uno de los productores. Una de las cosas que lo atrapó fue el empoderamiento de las mujeres en zonas azotadas por la violencia, porque le remitió a su historia familiar: un matriarcado de bisabuela, abuela y madre, quienes con valentía rompieron paradigmas.

“Estaba tan conmovido por la película, por el nivel de contar la historia y este viaje narrativo por el cual te lleva. Vemos el empoderamiento de las mujeres, están siendo las arquitectas de su propio rescate, también creo que eso fue lo que me movió. Vemos el camino de la niñez a la adultez; todos estos retos a los que se enfrentan te mueven. Eso hizo que llamara mi atención y por eso estoy aquí”, dijo Glover, en entrevista vía Zoom con La Razón, durante su visita a México por la premier del largometraje en el Complejo Cultural Los Pinos.

Noche de fuego, cinta que desde ayer llegó a las salas de cines del país, aborda la historia de tres amigas que viven en una comunidad donde las menores son raptadas por grupos criminales. Luchan por vivir plenamente su paso de la infancia a la adolescencia, en medio del temor de que algún día alguna desaparezca.

Estaba tan conmovido por la película, por el nivel de contar la historia y este viaje narrativo por el cual te lleva. Vemos el empoderamiento de las mujeres, están siendo las arquitectas de su propio rescate, también creo que eso fue lo que me movió

Danny Glover, Actor

Sus madres, la mayoría con esposos en el extranjero y trabajadoras en campos de cultivo de amapola, tratan de protegerlas vistiéndolas con ropa holgada y cortándoles el cabello para que no llamen la atención.

Aunque los sucesos de la primera ficción de Huezo ocurren en una comunidad de Guerrero, Glover destacó que es un relato universal ya que en muchos lugares mujeres están padeciendo los estragos de la violencia.

“Crear un espacio para contar historias con esta problemática es muy importante, no sólo para la audiencia en México, porque esto no es algo particular de este país, sino que la historia en sí, tiene resonancia en tantos lugares porque es un relato de fortaleza de las mujeres. Cuando empoderamos a las mujeres, empoderamos a nuestra comunidad, cuando tomamos los retos y decimos la verdad elevamos nuestras posibilidades para crear conexiones entre comunidades y todas esas cosas pasan en el proceso de empoderar a las mujeres”, expresó el también actor de The Color Purple.

Marya Membreño (izq.), al dar vida a Ana. Foto Cortesía: Pimienta Films

Glover, quien es activista en pro de los derechos de los afroestadounidenses, también compartió que Noche de fuego le remitió a las mujeres de su familia: su bisabuela, quien nació en esclavitud; su abuela que vivió hasta los 99 años y su madre, quien fue la primera de sus seres queridos en graduarse de la universidad.

Tatiana Huezo ha hecho un trabajo extraordinario. Estoy muy feliz de que la historia salga al mundo para que una audiencia más amplia comprenda lo que está sucediendo en el país

Jennifer Clement, Escritora

“Vengo históricamente de una línea matriarcal, desde mi bisabuela y mi abuela, hasta mi madre, quien fue la primera en la familia en graduarse de la universidad en 1942. Estoy sentado aquí en esta silla porque mi mamá fue a la escuela, fue presidenta regional del Consejo Nacional de Mujeres Negras. Crecí en ese tipo de comprensión de la importancia de ese increíble poder que tienen las mujeres y el heroísmo que tuvo la madre de la mía, su mamá y su abuela para decir y hacer cosas que les permitieron llegar a su plenitud”, compartió Glover, quien en Mr. Pig trabajó con Diego Luna.

“ha empeorado”. Para la escritora Jennifer Clement, autora del libro Ladydi, en el cual se inspira la cinta, la situación de las mujeres en México en contextos de violencia se ha recrudecido.

“Si miramos las estadísticas anuales parece que se ha puesto peor. Ciertamente en Guerrero donde se coloca mi novela, después de Ayotzinapa todo ha empeorado mucho”, dijo la autora en entrevista.

Clement, quien describió a Noche de fuego como una obra maestra, señaló que es importante que se sumen más miradas a estas problemáticas desde la perspectiva de la mujer.

“Una de las razones por las que escribí este libro fue tratar de entender cómo la violencia en México ha afectado a las mujeres y chicas, porque en las noticias, pero también en la narcoliteratura, había muy pocas historias sobre esto. Gran parte de la obra trata sobre la pérdida de la protección de los hombres, comunidades donde no hay ninguno o han dejado de protegerlas”, apuntó Clement.