David Zonana: hoy es difícil censurar una película

Con su segunda película, Heroico, el cineasta mexicano David Zonana nos lleva a lo más profundo de una institución educativa que forma militares, mostrando los secretos oscuros de ese lugar en el que suceden hechos brutales que comúnmente quedan impunes. El protagonista es un adolescente con raíces indígenas de una zona pobre que ante la falta de oportunidades y la necesidad de ayudar a su madre enferma, busca una mejor educación y seguridad social en el Colegio Militar, donde es sometido física y psicológicamente a diversos maltratos.

“Con Heroico principalmente me interesaba abordar el tema de la violencia en México desde un punto de vista fresco, porque no se ha hablado mucho de las Fuerzas Armadas y sin duda tienen una injerencia en la problemática de violencia que se vive en el país, entonces era parte de la necesidad de contar una historia, pero desde un punto que a lo mejor no se ha tratado mucho, comentó a La Razón David Zonana.

Para tener una trama realista, el también guionista indagó sobre el tema que abordaría. “La investigación fue a través de testimonios de jóvenes que tenían experiencia en el mundo militar y esto me ayudó mucho a darme una idea de qué sucede ahí adentro, porque no hay mucha información, es una institución muy hermética y era importante tener un sustento de gente que lo había vivido de primera mano, no me quería tomar ninguna libertad por el hecho de que al haber tan pocos proyectos de este tipo que hablen de las fuerzas armadas sentí una responsabilidad por contarlo de una forma objetiva”.

No me quería tomar ninguna libertad por el hecho

de que al haber tan pocos proyectos de este tipo que hablen de las Fuerzas Armadas sentí una responsabilidad

por contarlo de una forma objetiva

David Zonana, Director

Zonana conoció a jóvenes con experiencia militar y algunos llegaron a la cinta para actuar en ella, incluyendo al protagonista, Santiago Sandoval Carbajal. “Él nunca había actuado antes, estuvo en el Heroico Colegio Militar y esto era importante para mí, en ese personaje que vive de primera mano todo lo que sucede y que nos va llevando en esta historia”, expresó el realizador.

La contraparte del protagonista también tiene un peso importante y el encargado de interpretarlo fue Fernando Cuautle. “Es un excelente actor y la apertura que él tuvo fue muy importante, él sabía que tenía que aprender mucho de los jóvenes con experiencia militar al ser de los pocos actores que había en el proyecto y se llevaron superbien, eso era muy bueno, porque cada uno aprendía del otro y se conjuntó un elenco muy interesante”, dijo el cineasta.

Para finalizar, David Zonana habló sobre la censura a su película antes de estrenarse. “Siempre ha rondado y no es una sorpresa, es evidente que hay esferas gubernamentales que no quieren que esto se vea, pero hoy es difícil censurar una película, hubo un intento extraño de RTC de volver a ver la película, a la cual ya le habían dado clasificación y autorización de exhibición, afortunadamente esto se filtró y se detuvo cualquier intento de la instancia, lo que querían hacer era totalmente fuera de la norma, estuvo un poco turbia esa situación y, por otro lado, han habido amenazas a algunos de los actores por parte de gente que conocen dentro de las Fuerzas Armadas y demás”.

El filme Heroico llega a salas de cine de todo México a partir de hoy.