Def Leppard y Mötley Crüe “inyectan” dosis de rock y metal en el Foro Sol (FOTOS)

Las legendarias agrupaciones Def Leppard y Mötley Crüe inyectaron una buena dosis de rock y metal la noche del sábado en el Foro Sol, recinto donde transportaron a los 60 mil fans que se dieron cita a un viaje a los años 80 con mucho baile, slams y saltos, durante casi cuatro horas.

La primera banda en pararse sobre el escenario fue la británica Def Leppard. Un contador en retroceso fue el anuncio para dar la bienvenida a Phil Collen, Vivian Campbell, Rick Savage, Rick Allen y Joe Elliott, quienes iniciaron el show del The World Tour de manera potente con “Take What You Want “ y “Let’s Get Rocket”.

Def Leppard y Mötley Crüe reunieron a 60 mil fans. Lulú Urdapilleta/Ocesa

Durante su espectáculos los asistentes fueron testigos de imágenes en las pantallas de la radiografía de un cuerpo humano, fotografías de jóvenes punk besándose o imágenes parecidas a viñetas de cómics en blanco y negro.

Def Leppard, a decir de algunos de sus fans, que a cada canción se sorprendían y se emocionaban, trajo la artillería pesada con temas como “Animal”, “Foolin” y “Armageddon It”, que formaron parte del primer bloque de arranque del concierto.

“Es bueno verlos, ya ha pasado un tiempo, después de la pandemia no sabíamos qué pasaría, pero estamos aquí. Tenemos la oportunidad de presentar un nuevo álbum, que es algo que tocaremos ahora", dijo los presentes Joe Elliott, quien junto con el resto de los integrantes se mostraba emocionado por la energía de sus fans mexicanos.

Rick Savage Lulú Urdapilleta/Ocesa

De su disco de 2022, Diamond Star Halos, sonó “This Guitar”, canción con la que ofrecieron un momento épico: Joe Elliott, Phil Collen y Vivian Campbell, en el centro de la pasarela del escenario, se reunieron para tocar con sus guitarras este tema y cantarlo.

Con “Love And Hate” algunas lámparas de celulares se encendieron y con “Rocket” desplegaron un impresionante juego de luces led, fue el preámbulo para que Rick Allen brindara un magistral solo con su batería electrónica adaptada especialmente para él ya que perdió el brazo izquierdo en un accidente en 1984. Con sus pies y brazo derecho demostró por qué es un maestro de este instrumento.

Def Leppard, la noche del sábado en el Foro Sol. Lulú Urdapilleta/Ocesa

Para cerrar su show, Def Leppard regaló a sus fans las interpretaciones de clásicos que pusieron a cantar a todo pulmón: “Hysteria”, “Sugar”, “Rock of Ages” y “Photograph”, con ésta última en las pantallas aparecieron fotos de su juventud y de algunos tours que han dado, sellando la noche con memorables recuerdos, tras hora y media de música.

Def Leppard Lulú Urdapilleta/Ocesa

¿Cómo fue el show de Mötley Crüe?

Después de poco más de media hora de espera, la banda estadounidense Mötley Crüe apareció en el escenario dispuesta a ofrecer un épico espectáculo de metal glam y para ello decidió arrancar con toda la energía al cantar “Wild Side”.

Sí ya Def Leppard había hecho retumbar el Foro Sol, ahora era el turno de sacar “el lado salvaje”: en las primeras tonadas de este tema comenzaron a volar las cervezas, el público gritó y la gran mayoría comenzó a brincar.

Vince Neil, cantante de Mötley Crüe, ayer en el Foro Sol. Liliana Estrada/OCESA

Vince Neil, Nikki Sixx, John 5 y Tommy Lee estaban dispuestos a no dar tregua y a hacer que valieran la pena los 10 años de ausencia en tierras mexicanas, por lo que el segundo tema fue “Shout At The Devil”, un clásico del heavy metal “glammer” de los años 80, seguido de “Too Fast For Love” y “Don’t Go Away Mad”, éste último sobre el desamor: “We were two kids in love/Trying to find our way”, cantaron sus fans a todo pulmón.

Mötley Crüe estuvo acompañada de dos bailarinas que derrocharon sensualidad en el escenario. En su espectáculo destacaron juegos de luces LED en diversos colores, pantallas en cuyas imágenes se veían los integrantes de la banda en una especie de animaciones coloridas y en “Medley", la pantalla blanca se comenzó a teñir con sangre.

Mötley Crüe Liliana Estrada/OCESA

El show también incluyó “The Dirt”, canción que compusieron para la biopic homónima de Netflix y acompañaron el tema con imágenes del filme.

Después Nikki Sixx ondeó la bandera de México corriendo en la pasarela y después la banda dio paso a su versión de clásicos: “Rock ‘n’ Roll (Part 2)”, de Gary Glitter; “Helter Skelter”, de The Beatles; “Anarchy in the U.K.”, de los Sex Pistols y “Blitzkrieg Bop”, de los Ramones, con ésta última diversos fans protagonizaron slams en la pista del Foro Sol.

A estos temas le siguió un éxito de su repertorio “Home Sweet Home”, momento ideal para que el recinto se iluminara con las lámparas de los celulares de los 60 mil fans.

Después de una poderosa noche de glam metal, Mötley Crüe se despidió con “Primal Scream” y “Kickstart My Heart”. Después de casi cuatro horas de concierto, la banda y Def Leppard demostraron que el rock está más vivo que nunca.

Mötley Crüe Liliana Estrada/OCESA

AG