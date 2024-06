Denuncian que Geraldine Bazán hizo un intercambio por una cirugía estética y que no cumplió el trato

Geraldine Bazán, le pese a quien le pese, dejó de ser relevante en el mundo de la farándula desde que se divorció de Gabriel Soto y todo lo que ha dado para hablar de ella han sido polémicas referentes a su ex y otros escándalos como el más reciente, en el que la acusan de haberse ido a operar estéticamente el cuerpo y no cumplir con el intercambió por el cual pidió el procedimiento gratis..

Fue la doctora Marisol Góngora Sada, una destacada cirujana con un amplio reconocimiento en el país, la quien fue la víctima de Gerandine Bazán y su “rugido de tripas”. Esto lo reveló el youtuber Kadri Paparazzi y a continuación te contamos lo que pasó.

Según su reporte, Geraldine Bazán fue con Marisol Góngora para operarse, presuntamente a cambio de menciones en sus redes y esa clase de estrategias que los “influencers” usan para conseguir cosas gratis. Lamentablemente para la cirujana, Bazán no cumplió con lo acordado.

Y es que se señaló que Geraldine Bazán habría aceptado mencionar en sus redes que se había sometido a tratamientos para la piel y algunos otros procedimientos. No obstante, a maeses de haberse sometido a ellos la famosa no ha cumplido con su parte del acuerdo, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de la cirujana, quien denunció a la ex de Gabriel Soto.

Kadri Paparazzi señaló que Marisol Góngora dijo sentirse engañada y estafada por Geraldine Bazán, pues la falta de la publicidad que iba a hacer y el incumplimiento de su trato afecta su reputación como cirujana, pues lo peor de todo es que fue Geralndine Bazán la que se le acercó con la intención de tener cosas sin pagar.

"Ella le pidió a la especialista que llegaran a un intercambio y la doctora accedió, aunque Geraldine había dicho que no subiría historias de que se operó, se comprometió a hacer una publicación de que supuestamente se hizo tratamientos para la piel y unos arreglitos, sin embargo, Bazán no cumplió con su palabra", señala.

"La cirujana Góngora se encuentra echando tiros, ya que la actriz se la aplicó (...) la acusan de estafadora", añade.

Hasta ahora, Geraldine Bazán no ha respondido a los señalamientos de que estafó a la cirujana.