¿Geraldine Bazán se burló del retiro de su ex Gabriel Soto por enfermedad?

Hace unos días, Gabriel Soto anunció que se retirará temporalmente de la actuación debido a que quiere descansar y por un fuerte problema de salud que tiene que atenderse adecuadamente y por el que debe estar tranquilo. Ante ello, su ex Geraldine Bazán rompió el silenció y opinó respecto a la situación del padre de sus hijas ¿con burlas?

Cabe recordar que Gabriel Soto señaló que tiene unas hernias cervicales, las cuales si no se trata y cuida podrían causarle devastadores problemas de movilidad. Por ello está sometiéndose a un tratamiento preventivo, además de que se tomará un descanso de sus actividades profesionales histriónicas.

Gabriel Soto Especial

Ahora, Geraldine Bazán fue interceptada por la prensa y cuestionada respecto a la decisión de su ex esposo y de su estado de salud, y las palabras que la rubia pronunció dejaron a todos con la boca abierta.

Y es que la actriz emitió a una serie de declaraciones que la prensa del chisme no pudo creer, pues es conocido que desde que se divorciaron Geraldine Bazán se ha alegrado de las desgracias de Gabriel Soto, como cuando le dio like a un post que hablaba de sus problemas con Irina Baeva.

En sus breves declaraciones para la prensa, Geraldine Bazán dijo que el estado de salud de Gabriel Soto es un tema privado, motivo por el cual prefiere no opinar al respecto, y argumentó que no quiere tocar ese tema con la prensa, pues involucra al padre de sus bendiciones.

Geraldine Bazán Especial

"La verdad es que esos temas se tratan en privado. Saben que no hablo para nada de esos temas y no me gusta entrar en detalles", dijo la famosa.

Y, para mayor sorpresa, Geraldine Bazán le mandó un fuerte mensaje de aliento a que Gabriel Soto, afirmando que superará su malestar, pues lo calificó como un hombre fuerte.

"Todo saldrá muy bien. Va estar muy bien, es un hombre muy sano", pronunció Bazán.