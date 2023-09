Denuncian a los papás de Wendy por fraude; cerraron su tienda virtual sin mandar las mercancías

Tal parece ser que los padres de Wendy Guevara salieron listillos, mañosillos y muy criminales, pues los fans los denunciaron por fraude, pues cerraron la tienda virtual en la que vendían mercancía “oficial” de su hija y nunca mandaron los pedidos, los cuales si les pagaron.

Fue Alejandro Zuñiga quien dio a conocer la lamentable noticia, que seguramente va a manchar la reputación de Wendy Guevara, quien los fans esperan no tenga nada que ver con las malas prácticas de sus progenitoras.

"Hay una denuncia masiva en redes sociales contra los papás de Wendy Guevara... Cuando Wendy empezó a tener este éxito masivo en 'La Casa de los Famosos', empezaron a salir muchas tiendas virtuales vendiendo playeras del 'Team Infierno' o solo de Wendy", inició en sus declaraciones.

"La familia se dio cuenta y seguramente dijeron 'ay nos estamos perdiendo de esta parte del pastel', y entonces, ellos hicieron la tienda oficial, que de hecho, yo vi las playeras, y las de la familia de Wendy eran las más feas", agregó, remarcando la dudosa calidad de la mercancía de los engendradores de la perdida mayor.

Alejandro Zúñiga añadió que cuando los señores comenzaron a hacer los envíos, debido a su alta inexperiencia “terminaron quedando mal, en nuestro grupo de Facebook ya hay varias denuncias, varias denuncias, varias personas que han publicado que no les ha llegado la mercancía, y ha pasado mes, mes y medio".

"Y ya cerraron la tienda, o sea, a todas esas personas les tengo una noticia, todas esas personas que están esperando su playera, no la van a recibir, no la van a recibir porque la familia de Wendy Guevara ya cerró la tienda y no respondió a todas esas personas que quedaron pendiente, pues para mí, eso aquí y en China, se llama fraude y robo", añadió.

Hasta ahora, Wendy no ha salido a dar su versión respeto a lo hecho por sus padres.