Wendy Guevara se reúne con Anitta y le presume que ella baila mejor 'Envolver' | VIDEO

Wendy Guevara ya se codea con celebridades internacionales y es que la influencer originaria de León presumió que se reunió con la cantante brasileña Anitta.

En un live e historias de Instagram, la creadora de contenido presumió que estuvo en una cena junto a la intérprete de “Envolver”.

Anitta bromeó y señaló que antes de la reunión le advirtieron que estaría con la reina de México, por el nivel de fama que maneja Wendy.

“La Wendy es la reina del país, cuando llegué aquí me dijeron ‘es la reina del país porque es auténtica, es talentosa, es chistosísima, la reina de México’”, dijo Anitta.

Asimismo, la influecer presumió que Anitta le regaló un perfume para que se lo ponga en todo el cuerpo y atraiga a los hombres.

“Regalé un puzzy a Wendy para que la choc… el chorizo huela todo muy rico, 12 horas de seducción”, comentó la artista.

Wendy Guevara bromeó con Anitta y le dijo que ella baila mucho mejor y que “por eso se ataca”: “Anitta se ataca porque yo hago más bonito el baile de Envolver”, mencionó entre risas la influencer.

Wendy Guevara también se reúne con futbolista del América

En la misma cita estaba Kevin Álvarez jugador del América que fue acusado en redes sociales de haber bateado a Wendy Guevara, luego de que ella le tirara la onda.

“Hace unos días tuve unas reacciones a los jugadores del América y me salió este chico Kevin y me estaban diciendo: ‘Wendy, te bateó’. Obviamente cuando yo dije eso fue de juego, sí está lindo, pero no porque él tiene su novia. Nos está platicando muy bonito de su novia, bueno no sé si tiene novia, creo que tiene cinco”, señaló Wendy Guevara en un live de Instagram.

Asimismo, Wendy señaló que Kevin nunca la bateó y que se portó muy amable, en ese sentido el futbolista apareció en el live con ella y también señaló que no la bateó.