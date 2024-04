Desaparecer por completo, entre la nota roja y la brujería

Después de colocarse como el quinto estreno mexicano más visto en cines en México durante los primeros meses de 2024, Desaparecer por completo llega a la plataforma de streaming más conocida del mundo para verse en 90 países. El thriller con elementos de terror, bajo la dirección de Luis Javier Henaine y con la actuación protagónica de Harold Torres, muestra lo que sucede con un insensible fotógrafo de nota roja que luego de estar en una perturbadora escena del crimen con indicios de brujería, comienza a sufrir una misteriosa enfermedad que le hace perder uno por uno sus cinco sentidos, lo cual lo hace lanzarse en una investigación para evitar que el mundo que conoce desaparezca completamente.

“Esta película es un thriller envuelto en una atmósfera de terror, lo cual hace que amantes de diferentes géneros estén interesados en verla. Que la película esté en Netflix es una gran oportunidad para que la vean en otros países y ojalá que ese público la reciba tan bien como la recibieron en México, es importante que siga siendo distribuida ahora en streaming”, compartió Harold Torres en entrevista para La Razón.

“Una cosa que me parece muy importante de esta película es la forma en la que muestra que mi personaje no se puede preocupar por el prójimo, que con tal de tener éxito es capaz de alterar una escena del crimen, esto habla de muchísimas cosas y esta parte de insensibilidad del personaje es la que se puede pensar que uno rechazaría inmediatamente, pero lo interesante es que el público al final de cuentas se identifica y no quiere que le pase nada a Santiago, creo que ahí es donde la película logra conectar con las personas, al ver a este personaje que pareciera un villano, pero que no lo es”, afirmó.

“Ya había tenido oportunidad de investigar sobre brujería y muchas cosas que tienen que ver con el lucro de la religión, de creencias que permean en distintos niveles de la sociedad, no solamente con la clase baja, sino también con las altas cúpulas. La creencia de sacar provecho a través de una maldición es algo que está directamente en nuestra cultura, también hay historias de gente que está en el poder y que ocupa la brujería para atacar a sus oponentes”, señaló.

“Cuando estaba filmando siempre tenía ahí mi libro de Enrique Metinides [famoso fotógrafo mexicano de nota roja], tengo un libro que es muy difícil de conseguir y lo revisaba constantemente, también investigué mucho en Internet sobre gente que hace fotoperiodismo y me llamó la atención que muchos fotoperiodistas, como los que van a las guerras, justifican su trabajo en el sentido de que alguien tiene que hacerlo, que hay ciertos trabajos que nadie quiere hacer, pero es importante que alguien los haga. Como persona uno se cuestiona mucho ese tipo de fotografías, de eso se desprenden cuestionamientos éticos y morales, nadie quiere estar en los zapatos de alguien en una tragedia y ser retratado, pero, por otro lado, sin ese tipo de fotografías sería difícil lograr entender ciertas situaciones y dar la dimensión necesaria de lo que sucede en esos casos, entonces alguien tiene que hacer ese trabajo”, finalizó el actor.