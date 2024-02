Esta es la desgarradora canción que Lupillo Rivera le dedicó a Belinda | VIDEO

Lupillo Rivera habló como nunca de Belinda y recordó que ella fue una de las mujeres que más quiso y a quién le dedicó una desgarradora canción el día que ella lo dejó.

El cantante está en La casa de los famosos y le contó a sus compañeros que el día que terminó con Belinda se agarró 20 días de borrachera y le pedía al mariachi que le cantara la misma canción una y otra vez, pues era dedicada para ella.

Se trata de la canción “Al ver que te vas” de Chayito Valdez, incluso Lupillo cantó un fragmento para sus compañeros del reality show.

“Esa canción la oí, me acabé dos mariachis, se camba un mariachi y me lo cambiaban. Son canciones que marcan y nomás un compa tuvo que decirme: ‘Compa, ¿ya? Vámonos”, recordó el cantante.

¿Qué dice la canción que Lupillo Rivera le dedicó a Belinda?

La canción que Lupillo Rivera le dedicó a Belinda, “Al ver que te vas” de Chayito Valdez, habla sobre que, pese a las diferencias sociales, sí se quisieron de verdad el tiempo que estuvieron juntos, es decir, unos 8 meses.

No pensaba decidirme

Pero al ver que te vas para siempre

He querido, que ésta noche

Bien grabada se quede en tu mente

Mí marichi, se despide

Mis canciones bendicen tu suerte

No hay en mí ningún reproche

Porque sé que no es culpa de de tí

Sin mirar diferencias sociales

Nos tuvimos amor de verdad... corazón

Pero son convencionales

Al mirar que no somos iguales

Nos señalan lugares distantes

Para ya no podernos mirar

Corazón, cómo sufro

Brindaré por el cariño

Que por mí solamente has tenido

Porque el tiempo y la distancia

No lo llenen de polvo y olvido

Y al final, con dos besitos

Que te dé muy juntito al oído

Te diré que aunque te vayas

Vivirás siempre dentro de mí

Sin mirar diferencias sociales

Nos tuvimos amor de verdad... corazón

Pero son convencionales

Al mirar que no somos iguales

Nos señalan lugares distantes

Para ya no podernos mirar

¿Qué le gustaba a Lupillo Rivera de Belinda?

Una de las cosas por las que Lupillo Rivera no puede olvidar a Belinda es por la gran conexión que la cantante de “Sapito” tuvo con los hijos del “Toro del corrido”.

“Lupita y el Rey se llevaron súper bien con ella. Me gustó esa onda. O sea levantarse uno en la madrugada y no sentirla y que vas a la cocina y están comiendo cochinada en la alacena, en el suelo. Una chulada”, recordó Lupillo Rivera.

El cantante aseguró que no quería hablar mucho del tema porque no le gusta hablar de sus ex y aunque no dijo el nombre todos sus compañeros y el público saben que se trata de Belinda, a quien en La casa de los famosos le dicen la “Queen B” para referirse a ella.

Lupillo Rivera recordó que sufrió mucho cuando terminó con Belinda, señaló que tuvieron una relación de ocho meses, poco, pero que fue suficiente para devastarlo durante 20 días, en donde agarró el vicio.

“Me dolió mucho, de esas que marcan y de esas que puedo decir orgullosamente que duré en la borrachera unos 20 días y nunca se lo demostré a nadie. A veces uno puede perder lo caballero y hablar mal de las mujeres pero no es mi estilo”, mencionó el artista.