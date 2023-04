Destrozan a la Bellakath por atacar a las chicas que la imitan: "nadie quiere cantar como tú"

La Bellakath desató la furia de los fans, pues criticó sin motivo y sin razón, pero sí de una forma muy vulgar, a todas las chicas que la imitan, dejando claro que la gente que se hace famosa suele ser la equivocada y la más nefasta.

Y es que la Bellakath lanzó un tuit en que el atacó a todas las mujeres que han cantado sus canciones, diciendo de una forma muy grotesca que nadie llegará a ser como ella.

“Las morras que intentan cantar como yo suenan como si les estuvieran picando el an* y mal. No me disculpo porque bien que quieren mi flow pero se quedan con las ganas”, pronunció la “artista”.

bb ya nadie se acuerda de ti jeje — ★ (@botellitak23) April 8, 2023

Para que me sigues entonces? Fan confundida. — BELLAKATH 👸🏻 (@labellakath) April 8, 2023

Como era de esperarse, la gente criticó a la Bellakath, cosa que enfureció a la inventada, pues se puso a contestar casi todos los comentarios en el que los fans le manifestaron el asco hacia su actitud, dejando claro que es una inventada que sólo da cringe.

“¿Cantas?”, “Que chin*** a su madre la Bellakath y su flotilla de raperos pandrosos”, “Ya se te subió el ego, eso termina en one hit wonders”, “¿No eras tú la morra de la que todos se burlaron porque creyó que podía cantar en el súper bowl?” y “Nadie absolutamente nadie quiere cantar como tú y eso claro está, y déjame decirte que tú suenas igual como si trajeras algo en el an* picándote”.