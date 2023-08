Detrás de la lente de Bertie Gregory: Una mirada íntima de la naturaleza

La serie Animals Up Close With Bertie Gregory llega a la plataforma de Disney Plus para mostrar los rincones más espectaculares y remotos de nuestro planeta, de Antártida a África y de Sudamérica a Asia. Una travesía única y desafiante, donde el joven documentalista Bertie Gregory, armado con lo último en tecnología cinematográfica —drones, cámaras de alta definición y equipos submarinos—, se aventura a lo desconocido, arriesgando todo para capturar imágenes nunca antes vistas de animales en su entorno natural.

“Lo cool del formato de este año, es que así como estaremos mostrando animales fascinantes, también mostraremos la injerencia de los locales, residentes, científicos, naturalistas”, dijo a La Razón Bertie Gregory.

Compartió que fue todo un reto capturar a cada animal en su entorno y cotidianidad, filmando momentos de intimidad y dramatismo en la vida de estas fascinantes criaturas. Cada episodio es una ventana a un mundo paralelo, donde los animales se muestran en toda su gloria y vulnerabilidad.

“En nuestro episodio de las orcas asesinas que cazan focas generando grandes olas con sus colas, entramos a zonas con mucho hielo, a los barcos no les gusta el hielo, el Titanic comprobó eso, por lo que necesitas estar muy atento. Sin embargo, trabajé con gente muy talentosa y a pesar de su amplia experiencia en la zona, volaba el dron para buscar la mejor ruta a través del hielo”, explicó.

Con una mezcla de emoción, belleza, Animals Up Close With Bertie Gregory sumerge al mundo donde la vida salvaje es la protagonista y donde la pasión y dedicación de Bertie y su equipo son evidentes en cada toma.

El trabajo de Bertie Gregory trasciende la mera captura de imágenes impresionantes de la vida silvestre. A través de su lente, revela la impactante realidad del cambio climático y cómo afecta a las especies y sus hábitats. La serie, que se estrena en Disney+ el próximo 13 de septiembre, pone en relieve la importancia de la conservación y la preservación de la biodiversidad.

“En gran parte de lo que estoy orgulloso de Animals up close y con mis aventuras del año pasado es que trabajamos con muchas instituciones científicas, así que no sólo estamos filmando esto con fines televisivos, también estamos contribuyendo a la ciencia de manera significativa”, expresó.

Puntualizó que con este trabajo espera que queden maravillados con lo increíble del mundo natural, al punto de concientizar sobre su cuidado.

“Espero que obtengan apreciación y conciencia por los desafíos que enfrentan estas especies por nosotros los humanos, pero también, que genere esperanza, porque celebramos buenas noticias en cada uno de estos episodios, buenas noticias de cuando los humanos lo hemos hecho bien en cuanto a conservación, y aprender que eso es algo positivo no sólo para la vida silvestre sino también para nosotros”, concluyó.