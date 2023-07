Diego Boneta revela que interpretará a Fidel Castro en una película

Diego Boneta, actor reconocido principalmente por su interpretación de Luis Miguel en la serie de "El Sol" producida por Netflix, reveló en una entrevista que interpretará al político cubano Fidel Castro en una nueva cinta. El intérprete reveló algunos detalles del proyecto e informó que actualmente se está preparando para el rodaje.

En entrevista con la revista Voge, Diego Boneta dijo que le emociona mucho el papel que está preparando junto a su maestro de actuación Juan Carlos Coraza. Reveló que se trata del Fidel Castro, el político cubano mandatario de la isla durante 50 años.

"Interpretaré a Fidel Castro en un a película que comienza a rodarse en agosto y la producirá mi socio Josh junto con Brad Feinstein", dijo el actor mexicano. Apuntó que en la silla de dirección estará un talentoso cineasta nuyorican, es decir de padres puertorriqueños, nacido en Estados Unidos, principalmente en Nueva York.

"Además, entre el cast hay alguien a quien yo considero como uno de mis héroes de esta industria", agregó Boneta, quien dijo que ahora mismo se encuentra en Madrid, con su maestro de actuación, preparándose para el personaje.

El histrión detalló que se trata de un thriller político, inspirado en hechos reales, pero que, de acuerdo con Boneta, busca empujar los límites: " Lo que se cuenta en este filme explora su referencia como un figura activa y catalizadora de muchas cosas que pasaron cuando él vivía", detalló.

Asimismo, aseguró que se trata de un guión increíble, con un elenco de ensueño: "Es un papel que no sólo me emociona, sino con el que siento una responsabilidad muy grande porque no ha habido una producción tan profunda sobre él pese a que es uno de los personajes más importantes de los últimos siglos", añadió Boneta.

