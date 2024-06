Domelipa explota contra Kenia Os por su supuesta relación con Gabito Ballesteros, 'qué terror'

Este jueves se dio a conocer un par de imágenes que revelarían una relación entre Kenia Os y Gabito Ballesteros, una noticia que al parecer no le agradó nada a Domelipa, quien reaccionó con un ácido comentario que para muchos, sonó a indirecta para la cantante mexicana.

No cabe duda que el público reaccionó con sorpresa a la supuesta relación entre Gabito Ballesteros y Kenia Os, quienes no hace mucho compartieron la reciente colaboración, "La Nena". Fueron varias fotos de la pareja de artistas tomados de la mano y muy cerquita entre si los que sorprendieron al público.

A pesar de ello, parece ser que al público no le desagrada del todo la unión entre los cantantes, de tratarse de una relación seria, puesto que en su mayoria, las keninis celebran que aparentemente Kenia se de una nueva oportunidad en el amor, pues no se le conoce una relación desde que terminó con Gera MX.

Últimamente andan muy juntos Kenia Os y Gabito Ballesteros.



Hay rumores sobre una posible relación amorosa❤️

Domelipa arremete contra Kenia Os, ¿celosa por Gabito Ballesteros?

Fue por medio de un comentarios en X (antes Twitter) y un par de historias en Instagram que aseguran, Domelipa mostró su molestia con Kenia Os. "WTF con la gente que oculta sus relaciones ashhhhh", comienza, "ojooo una cosa es privado y la otra es secreto y qué terror", finalizó en el breve mensaje que recibió fuertes reacciones.

Asimismo, publicó un video donde escribió "te mandaría alv pero ya me traumé contigo", junto a una carita conriente de cabeza. Finalmente, compartió una clip con Aaron Mercury con el texto "Gera MX se llevó la atención del video". Esto mientras sonaba la canción en colaboración entre Domelipa y el cantante de corridos tumbados, Gabito Ballesteros.

Tunden a Domelipa por indirectas a Kenia Os

En este sentido, los usuarios de redes sociales critican fuertemente a Domelipa, puesto que señalan que no tiene porque reaccionar a si al posible romance entre Kenia y Gabito, ya que como tal, ella y el cantante nunca han formalizado una relación o algo parecido.

La señalaron pues aseguran que cuando colabora con un chico, puede tomar actitudes que no le agradan a la audiencia y también la criticaron por borrar el tweet donde se queja abiertamente de la relación secreta de los famosos.

"Así o más ardida", "¿por que la **ndeja de domelipa se esta metiendo con Kenia? Por Dios ella no es nada a lado de Kenia", "ay Domelipa solo diré que estás acabada con Kenia Os no te metas ya sabemos que estás ardida por qué alguien no te pelo" y "envidiosa nunca serás alguien", son algunos de los comentarios.

De este modo, los usuarios defienden a Kenia Os y Gabito Ballesteros mientras tunden a Domelipa por sus indirectas por la relación de los famosos.